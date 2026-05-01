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台鋼雄鷹主砲王柏融，上月29日達成中職生涯「百轟」里程碑，今（1）日面對中信兄弟賽前受訪，王柏融被問及生涯最要時刻時，展現看淡一切的態度，表示自己對於達成紀錄沒有想太多，畢竟什麼時候打出全壘打，有時候也不是自己可以控制，「那只是1到100而已，接下來還有很多比賽要去打，不管是幾轟當下都很開心，但新的一天，還要面對新挑戰。」王柏融旅日前效力Lamigo桃猿達成86轟，2024年返台首年6轟、去年4轟，今年打完21場也有4支全壘打，以生涯618場、2343個打數，成為中職史上第28人達成百轟選手。「著急的時間已經過了，就是比平常再多一點專注而已。」被問到是否會受到百轟紀錄影響打擊時，王柏融率性回應不會，也從不設定什麼目標，回顧百轟，王柏融其實沒有太大感覺，更多的感觸還是在於能在自己的國家、聽著熟悉語言，感受大家熱情與支持下達陣，他坦言這跟過去在日本打球的感受差別很大。王柏融也談到總教練洪一中，「剛好說首轟那時候的總教練，也是是洪一中總教練，那現在也是，我生涯全壘打1到100都有他，我跟他比較親近，很想跟他分享這個榮耀。」近期王柏融在場上常面露笑容，他坦言自己想要改變一個方式去面對比賽，「就是讓自己不用去想這麼多，希望開開心心去打球這樣。」此外，前隊友劉時豪來到球隊上，也對他幫助很大，「他就是球隊『開心果』，即使他沒上場，也能帶給球隊強大的正向力量。」至於今年台鋼雄鷹在春訓時邀請中職首位達成百轟的本土球員「秋哥」林仲秋擔任客座教練，王柏融坦言兩人交情很好，平時與林仲秋都會通電話連絡，達成百轟時，林仲秋也有傳訊息跟他說「恭喜」。