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2026湯優盃近日在丹麥舉行，湯姆斯盃（Thomas Cup）台灣男團今（1）日於8強戰中對決印度，第一點由周天成對上印度24歲新一哥拉克什亞·森（Lakshya Sen）。首局周天成一度處於落後，但關鍵時刻連拿5分直接翻盤取勝。次局周天成先處於領先優勢，一度6分領先，但森化解周天成2個局點反超搶下第二局。決勝局雙方成體力戰，兩人後半局皆出現多次掛網失誤，但森率先掌握賽點機會，最終周天成將球邊送到線出界，台灣0：1暫時落後。一哥周天成今天對決印度男單好手拉克什亞·森（Lakshya Sen），兩人從首局開始就不斷有網前小球來回較量，不過周天成在上半局出現兩次後場底線誤判，讓他一度陷入落後困境。直到後半段，周天成更以10：15落後，但他連續追趕，在比數16：18落後2分的最後關鍵階段連得5分，贏下首局。雙方交手相當有耐心，一開始就多拍來回纏鬥，最多來回次數來到43拍，且森不斷出現非受迫性失誤，讓周天成比賽掌握節奏，以11：5大幅度領先，進入技術暫停。下半局森急起直追，把分數追到2分差。台灣男團在一旁為周天成喊聲，「天哥加油！」不料森的進攻變得更加積極，周天成手上失誤增加，但仍然保有專注力，調動森整場跑動，再直線扣殺突破森的近身得分，加上突擊回向後場，讓對手無法招架。然後森卻立馬化解周天成2個賽末點，接著反超追成22：20收下勝利。進入決勝局，雙方體能幾乎見底，周天成先是把握機會殺上網順利得分，但森同樣也掌握節奏，讓周天成前後場跑動消耗體力，森率先取得11：7領先進入技術暫停。隨著森一顆回到界外的失誤後，周天成想求大角度變線，卻也形成掛網失誤，後續兩記強攻都不幸掛網，然而森同樣強度的扣球也掛網，卻靠著先前優勢，取18：12領先。雙方持續對決，周天成回敬一顆小球讓森防守不及，輕巧追趕分數，隨後又加速抓住森的空檔高效率追3分，不過森率先拿下賽末點，小天將球送到邊線界外，結束此局。周天成今天與森（Lakshya Sen）兩人對戰紀錄雖由周天成領先，但周天成過去在2024年巴黎奧運敗給Sen，止步8強，這次雙方奮戰超過80分鐘，周天成雖遭逆轉，目前0：1落後，但台灣男團的比賽仍持續進行，將由「台灣雙塔」邱相榤、王齊麟出戰「印度雙塔」Satwiksairaj Rankireddy與Chirag Shetty。