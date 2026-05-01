我是廣告 請繼續往下閱讀

▲灰狼靠著麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）全面鎖死穆雷（Jamal Murray），成為灰狼防守體系關鍵，徹底打亂金塊進攻節奏。（圖／美聯社／達志影像）

▲即便約基奇（Nikola Jokic）繳出接近大三元數據，仍難敵灰狼全隊速度與防守壓迫，金塊無奈止步首輪。（圖／路透／達志影像）

金塊98：110被灰狼壓制，七戰四勝系列賽4：2淘汰金塊，灰狼連續第三年打進西區第二輪。灰狼在三名主力後衛Anthony Edwards、Ayo Dosunmu傷停缺陣，Donte DiVincenzo賽季報銷情況下依舊淘汰金塊。非常有韌性而且還有NBA最佳球員Nikola Jokic金塊，是怎麼被傷兵殘將灰狼給淘汰？金塊教練David Adelman說了一句發人深省的話。「灰狼出色運動能力和速度擊敗我們，我們沒能正確應對灰狼這兩大優勢。」灰狼憑什麼在失去三名主力後衛，其中還包括全隊季後賽第一得分手Ayo Dosunmu和第二得分手Anthony Edwards，季後賽最準三分射手Donte DiVincenzo（三分命中率4成78，灰狼季後賽第5得分手）情況下，還是能有效困死金塊，在禁區、籃板球和攻防都展現絕佳對位優勢。NBA季後賽籃球正在發生重大變化，這個系列賽是觀察NBA季後賽與未來重要經典教材。1、 運動能力和速度正在改變NBA，尤其是季後賽，金塊後衛Jamal Murray被灰狼層層困住，尤其是Jaden McDaniels的對位死釘，Murray投籃、空手跑動、持球突破效率都打了對折，生死戰G6幾乎寸步難行，Jamal Murray17投4中只得12分。好像真的除了吃飯睡覺打湖人，其他對手Jamal Murray都打不出超凡表現。2、金塊中鋒Nikola Jokic仍是天下第一中鋒，NBA最好球員，但對灰狼系列賽31歲正值生涯顛峰的Jokic也受到灰狼防守和層層圍堵影響命中率，場上輸出和比賽統治力大打折扣。對灰狼系列賽Nikola Jokic場均25.8分、13.2籃板、9.5助攻依舊無敵，但投籃命中率掉到4成46(例行賽5成69)，三分命中率只剩1成9(例行賽3成8)，沒有一個超級Jokic主宰比賽，金塊被灰狼出色運動能力和速度壓迫到近乎窒息。我們對Nikola Jokic的標準和要求是不是太誇張！Jokic表現和數據已經年度MVP和NBA最好球員指標，但我們還是覺得Jokic狀況不夠好，打得不夠出色。這跟湖人41歲老頭LeBron James一樣，老頭獨自帶隊打火箭，系列賽湖人3：2領先火箭，老頭場均22.2分、7.2籃板、8.4助攻，投籃命中率4成4，三分命中率2成8，但我們還是覺得老頭打得不是「超級好」。3、金塊忽略並且輕視灰狼的速度和運動能力，以及這種驚人天賦+能量為比賽帶來的壓迫性和張力，Jamal Murray失準，Nikola Jokic效率下滑，金塊角色球員被灰狼防守對位一一拆解。湖人對火箭系列賽也是一樣，湖人前三戰取得3連勝，接下來2連敗，火箭靠著驚人運動能力+速度，把湖人逼入絕境，湖人G4只得96分，三分球22投5中，三分命中率2成2，G5湖人只剩93分，三分球27投7中，三分命中率2成6。湖人對火箭運動能力和速度帶來的防守和壓迫性，束手無策。4、金塊陣容比灰狼更整齊，但金塊輸掉的4場比賽，兩場只得96分，G6只得98分，灰狼防守靠著玩命拚勁、運動能力、速度，令金塊接近窒息。金塊出局，Nikola Jokic可以提早回塞爾維亞老家玩賽馬，灰狼第二輪要打馬刺。恭喜馬刺，馬刺將以4：1晉級西區決賽。