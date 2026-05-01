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中華職棒味全龍外野手陳子豪近期陷入打擊低潮，賽前已連續19個打數無安打，打擊率也隨之下滑至1成79，龍隊今（1）日變陣，讓陳子豪打先發第9棒，生涯打擊率高達3成85。此役是陳子豪職業生涯第6次扛先發9棒，前一次是2019年5月14日，對統一7-ELEVEn獅3打數3安打，至於前次在天母球場打先發第9棒，是2013年10月13日的生涯初登場，已相隔4583天，當時對獅隊洋投費古洛（Nelson Figueroa）3打數無安打。陳子豪去年以10年1.3億大約從兄弟轉戰龍隊，改披龍袍的首個賽季，陳子豪出賽104場，342個打數敲出81安、4轟，打擊率僅2成37。今年開季陳子豪打擊狀況低迷，近期已連5場、19個打數無安打，打擊率從2成50下滑至1成79。即便陷入低潮，龍隊教練團仍持續讓陳子豪先發，此役陳子豪改打第9棒、左外野手，這是陳子豪生涯第6次以先發第9棒的身份出賽，前次是2019年5月14日在洲際球場交手統一獅，當時陳子豪3打數3安打貢獻1分打點。至於陳子豪前一次在天母打先發第9棒，已經是2013年10月13日，那場比賽由兄弟交手獅隊，是年僅18歲的陳子豪一軍生涯首秀。當年陳子豪高中剛畢業，在高中生選秀會第2輪被兄弟指名，該場比賽陳子豪面對獅隊資深洋投費古洛，3打數無安打。總計陳子豪生涯打第9棒共有30個打席、26個打數，敲出10安，被三振4次、選到4次保送，打擊率高達3成85。龍隊此次調度收到不錯的成效，陳子豪首打席就從富邦悍將先發投手魔力藍（Shawn Morimando）手中敲出二壘安打，終止連續19打數無安打的小低潮。