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中華職棒味全龍過去2個賽季，牛棚有洋左投銳歐（Rio Gomez）與鑀龍（Aaron Leasher），本季卻沒放置洋左投在牛棚，陣中的魔神龍（Marcelo Martinez）、梅賽鍶（C.C. Mercedes）都是先發型洋投，目前「左牛」僅新秀王伯洋1人。龍隊總教練葉君璋今（1）日表示，牛棚僅1左投雖然是困擾但問題還不算大；此外，二軍左投張景淯與王定穎狀況大不同，葉總指出，張景淯心態影響到控球，王定穎則是需要動小手術。被問到牛棚僅1左投會不會是困擾，龍隊總教練葉君璋表示，影響不算太大，「我們今年有先發2左投，影響不是說沒有，但我覺得跟過去會有一點不同。」葉總指出，龍隊過往洋投都是洋投居多，因此牛棚會比較需要左投，「當然還是需要（左牛），牛棚如果有充足的左、右投是最好，還是會往這方面去努力，不過現階段來講，先發有2左投有降低影響。」被問到二軍本土左投張景淯與王定穎，葉總透露2人要上一軍還需一段時間，不過狀況大不同。談到張景淯，葉總指出是控球問題，「我覺得他的控球來自於他的心態。有時候給自己的壓力蠻大、蠻多的，很像沒辦法接受自己一點點投不好。」葉總直言，若投手無法接受自己投不好，壓力可能會更大，變成惡性循環，「這部分他必須在二軍繼續投，投到他覺得比賽就是這樣，看有沒有機會晚一點上來。」張景淯本季在二軍6場出賽，總計投4.2局失掉6分（4責失），戰績1勝1敗，防禦率7.71。至於王定穎，葉總透露近期將會開小手術，「他之前開完刀，神經有點受傷，導致他的手指頭尾端會麻，所以沒什麼感覺。這個月要動小手術處理掉，短時間內應該不會上來。」葉總表示，王定穎的手術後應該不會花太久時間，評估可能幾週就能恢復。