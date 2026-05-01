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台鋼雄鷹主砲王柏融4月29日達成首轟，曾擔任客座打擊教練的前中職全壘打王林仲秋，與王柏融情同父子，笑說王柏融平時都叫他「老欸」，兩人平常都會通電話、傳Line聯絡感情、交流打擊心得，林仲秋也稱讚王柏融本來就是一位好打者，能打出200轟，並提到他本季對王柏融的期待是打點王、全壘打則是10至15支左右。林仲秋過去曾透露，王柏融返台後打擊成績不如預期，與心理壓力有關，「每個人都在講的時候，無形中會增加他的壓力。我就跟他講過一次、兩次吧，我說跟壓力沒有關係啦，這是你必須承受的。」「我就說他說，大膽地去打，你看他今年的揮棒跟去年完全不一樣，很大膽。不要說只求安打，你是一個中長距離的打者，而不是短打型的打者。」林仲秋分析道， 「因為他出棒本來就很快，擊球的時候又把它硬拉過來，就變成滾地球，所以打擊率當然會差，因為對手都知道了。」林仲秋笑說，王柏融就像自己的孩子， 「他打全壘打的時候會打給我。達成百轟那天，我先傳Line給他，因為他比較忙。很高興啦，球季這麼長，才不到30場而已，往後的日子還那麼長。打完就把它忘了，把好的記起來就好了。」「打得好的時候，他是要跟我高興、跟老人家講一下。打不好的時候我不會打給他，打給他無形中會增加壓力。」林仲秋認為，好選手就是好選手，也給他設定目標，「我希望他拿到打點王。一開始我就跟他講，你排在第五棒，而且上壘率很高，你今年拿到打點王的機率非常高。我不要設定全壘打，設定打點王，然後打擊率一定要3成2以上，全壘打10支到15支，這是我給他的目標。」林仲秋笑說，自己也曾遭遇過低潮，「職棒6年時，我連續57個打數沒有安打。那種壓力我碰過，所以我知道怎麼跟他聊天。而且又是處女座的，他想什麼我都知道，處女座跑不掉嘛，很龜毛。」「他現在33歲，我33歲才從日本回來打職棒元年下半季。」林仲秋以自身為例，「他還可以打150支（全壘打）左右吧？先拚百轟再拚兩百轟，打到42歲，兩百轟應該沒問題吧？」