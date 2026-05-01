中信兄弟今（1）日作客挑戰台鋼雄鷹，當家王牌勝騎士主投7局無失分好投，打線上儘管全場僅敲出3支安打，但第六局有效利用艾速特控球不穩，單局攻下2分，反觀台鋼雄鷹全場9支安打卻換不回1分，中信兄弟終場2：0取勝。

我是廣告 請繼續往下閱讀
勝騎士7局無失分　防禦率下修至1.06

兩隊上演洋投大對決，勝騎士本場雖然被打出9支安打，僅有3K、2保送，但展現強大比賽能力，多次化解得點圈失分危機，最終用94球主投7局無失分，防禦率下修至1.06。

台鋼雄鷹9安打換不回1分　兄弟3安打也能贏球

台鋼雄鷹方面，本場共有7人敲出安打，魔鷹、王博玄都有雙安演出，但打線串聯度不佳，先發投手艾速特6局僅被敲出1安打、整體壓制力驚人，卻在第六局單局送出3保送加上暴投，奉送關鍵2分，最終承擔本季首敗。

中信兄弟方面，雖然終止近期3連不勝、2連敗，但全場僅有3安打，主要靠對手暴投才換回分數，近2場18局合計僅有4支安打，打擊火力依舊低迷。

▲王柏融賽前接受生涯百轟慶祝儀式，本場2打數出現1支安打，但第五局提早退場。（圖／記者林柏年攝，2026.5.1）
▲王柏融賽前接受生涯百轟慶祝儀式，本場2打數出現1支安打，但第五局提早退場。（圖／記者林柏年攝，2026.5.1）

相關新聞

兄弟李聖裕失誤後淚崩！主帥平野惠一聽聞後　僅以「4個字」回應

江南大叔PSY睽違12年來台！中信兄弟主題日邀約　首度大巨蛋獻唱

中職搶先報／兄弟踢館大巨蛋推勝騎士！曾仁和本季初登板強碰富邦

中信兄弟全場1安打、關鍵失誤！1：3輸樂天桃猿　羅戈7局好投問天

林子翔編輯記者

熱愛運動卻當不了職業運動員，於是走上體育記者一職。
待過傳統報業、雜誌與論壇，再重回網路新媒體，期望透過文字，傳遞更多運動場上的精采時刻。