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▲王柏融賽前接受生涯百轟慶祝儀式，本場2打數出現1支安打，但第五局提早退場。（圖／記者林柏年攝，2026.5.1）

中信兄弟今（1）日作客挑戰台鋼雄鷹，當家王牌勝騎士主投7局無失分好投，打線上儘管全場僅敲出3支安打，但第六局有效利用艾速特控球不穩，單局攻下2分，反觀台鋼雄鷹全場9支安打卻換不回1分，中信兄弟終場2：0取勝。兩隊上演洋投大對決，勝騎士本場雖然被打出9支安打，僅有3K、2保送，但展現強大比賽能力，多次化解得點圈失分危機，最終用94球主投7局無失分，防禦率下修至1.06。台鋼雄鷹方面，本場共有7人敲出安打，魔鷹、王博玄都有雙安演出，但打線串聯度不佳，先發投手艾速特6局僅被敲出1安打、整體壓制力驚人，卻在第六局單局送出3保送加上暴投，奉送關鍵2分，最終承擔本季首敗。中信兄弟方面，雖然終止近期3連不勝、2連敗，但全場僅有3安打，主要靠對手暴投才換回分數，近2場18局合計僅有4支安打，打擊火力依舊低迷。