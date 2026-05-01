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2026湯優盃於丹麥開打，台灣男團今（1）日於湯姆斯盃（Thomas Cup）8強戰中對決印度，周天成遭拉克什亞·森（Lakshya Sen）逆轉奪走第一點勝利，第二點則上演「雙塔」決鬥，王齊麟、邱相榤在失掉第一局後力挽狂瀾，決勝局卻大比數落後，最終21：12不敵對手。台灣男團雖以0：2落後，下一場比賽由林俊易出賽，將對上印度新秀阿尤什·謝蒂（Ayush Shetty），力拚逆轉。第一點單打由一哥周天成對陣印度好手拉克什亞·森（Lakshya Sen），周天成首局展現老將韌性，在落後困境下於關鍵時刻連搶5分奇蹟翻盤；無奈次局在11：5領先局勢下，最後遭森化解2個局點反超奪下該局。雙方進入決勝局體力戰，周天成最終無力招架對手攻勢，以1：2 惜敗。「台灣雙塔」邱相榤、王齊麟出戰「印度雙塔」蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）與謝提（Chirag Shetty）。王齊麟與李洋搭檔時，就時常對上這組印度組合。「麟榤配」在前場的壓制力強，比賽沒多久就取得13：8領先，但印度雙塔一度追到2分差，也以強勁的接發球給予台灣男雙相當大的威脅，不過邱相榤回擊放輕、王齊麟接著在中間快速攔截，雙方一快一慢搭配搶下分數，但印度雙塔不停攻擊麟榤配中路，連得3分取得局點機會，麟榤配以20：22失掉第一局。兩隊雙塔在第二局上半局相當膠著，邱相榤在後場抓住機會，印度雙塔雖在兩局都被抓發球犯規，但仍然先取得領先，以11：10進入技術暫停。後半段印度出現掛網失誤，讓麟榤配連追4分，王齊麟在緊要關頭持續壓迫，造成印度雙塔兩次掛網失誤，麟榤配21：19取勝，進入決勝局。第三局，印度雙塔壓制力再升級，以11：5進入技術暫停，麟榤配狀態下滑，最多分差來到8分，但仍全力追趕，保持專注力讓印度雙塔出現掛網失誤，邱相榤網前逮到對方回球起高，但印度組合減少失誤後，以21：12擊退台灣雙塔。台灣男團雖以0：2落後，但比賽尚未結束，下一場男單比賽將由今年剛奪得全英賽冠軍的「左手重砲」林俊易，對決阿尤什·謝蒂（Ayush Shetty），力拚逆轉戰局。