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中華職棒味全龍今（1）日在大本營天母球場與富邦悍將展開3連戰，此役龍隊先發投手「土虱」曾仁和本季初登板，繳出5.2局無失分好投，龍隊打線把握悍將團隊4次守備失誤，攻下3分奠定勝基，終場龍隊就以3：1擊退悍將，收下3連勝穩坐聯盟龍頭，曾仁和繼2024年5月14日後，相隔717天，再度拿下一場先發勝。此役龍隊曾仁和本季初登板，交手「屠龍手」魔力藍（Shawn Morimando）。龍隊在2局下先發制人，李凱威敲出左外野安打，藉由孔念恩的失誤上到三壘，一出局後張政禹內野滾地球送回李凱威，龍隊先馳得點。悍將守備繼續「煮粥」，林辰勳二壘滾地球，林岳谷卻發生傳球失誤，隨後陳子豪敲出二壘安打，送回林辰勳，龍隊2：0領先。4局下龍隊攻勢再起，王順和擊出三壘滾地球，王念好卻發生傳球失誤，王順和隨後發動盜壘攻佔得點圈，並藉由張政禹的推進上到三壘，林辰勳補上一壘方向場地安打，龍隊攻下此役第3分，取得3：0領先。曾仁和此役前5局無失分，被敲出4安，送出1次觸身球保送，6局上續投，卻投出2次四壞球保送，製造得點圈危機，龍隊也決定換投，呂偉晟接替投球，順利解決王念好、成功「拆彈」，讓曾仁和留下5.2無失分的好投。7局上呂偉晟續投，不過被林岳谷、王勝偉敲安，悍將一出局後攻佔一、二壘，龍隊緊急換投，王伯洋登板救火，連續對孔念恩、周佳樂投出三振，讓悍將留下殘壘。8局上王伯洋續投，對王苡丞投出觸身球保送，龍隊選擇換投，吳君奕登板，先被范國宸敲安，又對張育成投出保送，讓悍將攻佔滿壘。面對失分危機，吳君奕回穩，讓王念好敲出三壘滾地球，劉基鴻接到球後先踩三壘再傳一壘，雖然讓悍將追回1分，但也拿到2個出局數，隨後龍隊再度換投，林鋅杰登板「拆彈」，順利解決李宗賢，抓下重要的第3個出局數。9局上林凱威登板「關門」，雖然對戴培峰投出保送，但演出變相3上3下，終場龍隊就以3：1擊退悍將，收下3連勝穩坐聯盟龍頭，曾仁和繼2024年5月14日後，相隔717天，再度拿下一場先發勝。