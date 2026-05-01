中信兄弟今（1）日靠著投手群發威，以2：0擊敗台鋼雄鷹終止2連敗，但守備在大巨蛋出現狀況，其中三壘手黃韋盛第六局接高飛球發生隱形失誤，場邊總教練平野惠一被拍到連續2場在場邊臭臉，讓球迷擔心「高血壓是不是要發作了」，賽後平野惠一談到這次防守，直言黃韋盛專注力不夠，隨後提到，儘管他可以理解身為主力選手連續出賽會疲勞，「但身為職棒球員，是沒有藉口的。」

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黃韋盛接球有瑕疵　平野惠一：專注力不夠

本場第六局上中信兄弟剛攻下2分，但六局下面對台鋼雄鷹洋砲魔鷹打出的高飛球，三壘手黃韋盛接球沒有成功判斷球在空中的旋轉，最終落在左外野空檔，形成三壘安打，下個半局守備平野惠一做出大幅度調動，由張仁瑋上場鎮守三壘。

「沒錯，韋盛今天的專注力真的不夠。」平野惠一賽後提及此事直言，「我比賽中稍微念了他一下，也知道他最近一直連續出賽會疲勞、腦袋會想很多東西，但身為職棒球員是沒有藉口的。」

固定先發球員很辛苦　平野惠一仍表明：職棒球員沒有藉口

平野惠一隨後也強調，每天都要出賽的固定先發球員，實際上是很辛苦的。「但今天很多第一次進場看球的球迷，並不會知道你之前連續上了幾場。我希望他能學會如何成為一個真正的固定主力球員，為了球隊未來，我也會繼續嚴格地指導他。」

中信兄弟近年來一直以來是以守備優勢著稱，但這2場守備出現不少狀況，平野惠一也直言，「反正表現不好，我就會不斷地換人。」

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林子翔編輯記者

熱愛運動卻當不了職業運動員，於是走上體育記者一職。
待過傳統報業、雜誌與論壇，再重回網路新媒體，期望透過文字，傳遞更多運動場上的精采時刻。