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中信兄弟今晚雖靠著艾速特控球不穩攻下2分，終場2：0完封台鋼雄鷹，但包含昨天面對樂天桃猿在內，黃衫軍打線合計18局僅打出4安打，其中有15局都沒有安打上壘，總教練平野惠一坦言，這2天出局方式幾乎都照著對手的劇本在走，希望球員可以更懂得「用腦」，找到對策攻破對手防線。「確實，這兩天安打真的很少。這兩天的出局方式，感覺有點像是完全照著對手投捕手的劇本在走。」平野惠一談到球隊貧打問題，希望球員學會用腦「我希望選手們要更懂得『用腦』，因為進攻不只是揮棒打擊而已，還有很多其他部分。」平野惠一透露，針對打線的問題，球隊確實需要找出對策，而談到陳統恩第六局擔任首棒打者敲出首安，平野惠一認為，與其說打擊，他覺得今天投手與捕手的表現更值得評價。「比起陳統恩的打擊，我更想評價他跟勝騎士的搭配，以及他引導投手的功力。」勝騎士本戰被敲出9安打，最終力扛7局一分未失，「要在這場比賽壓制對手一分未得，並不是一件簡單的事。」