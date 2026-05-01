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中華職棒味全龍今（1）日以3：1擊退富邦悍將，先發投手「土虱」曾仁和本季初登板繳出5.2局無失分好投，繼2024年5月14日後，相隔717天，再度拿下一場先發勝。賽後龍隊總教練葉君璋表示，這就是曾仁和應該要有的樣子，此役無論變化球、速球都可以投到想要的位置，「今天的表現我不敢講完美，但是真的很好。」談到曾仁和最快球速僅145公里，葉總不擔心，「他今天的球速，已經比我預測的好滿多的。」曾仁和去年季末遭到樂天桃猿戰力外，本季轉往龍隊發展，經過春訓、二軍的調整，曾仁和今日迎接本季初登板、初先發，面對悍將打線，主投5.2局無失分，共用76球，被敲出4安，送出5次三振、3次四死球，龍隊最終3：1取勝，曾仁和繼2024年5月14日後，相隔717天，再度拿下一場先發勝。賽後談到曾仁和此役的投球表現，龍隊總教練葉君璋表示，「這就是他應該要有的樣子吧？我知道他自己一定覺得還可以更好，目前來講，表示他現在調整的方式，我認為是對的，繼續保持下去應該會更好。」葉總指出，曾仁和此役無論變化球、速球都可以投到想要的位置，「6局用73球，算很好了，希望他可以繼續保持。」此役曾仁和最快球速飆到145公里，離他在中職生涯最速150公里還有段差距，但葉總不擔心，「他今天的球速，已經比我預測的好滿多的，關於速度的狀況應該還沒有到位，但基本上這樣的調整方式，應該會減輕他受傷的狀況。」葉總指出，曾仁和過去的投球動作會造成腰部壓力增大，「現在的話，希望會有改善，我覺得應該是往對的方向在走。」曾仁和明日預計會下二軍，至於下一次一軍先發，葉總未給出答案，「會確定說，他下去的時間到了，就會再上來（先發），因為今天的表現我不敢講完美，但是真的很好。」