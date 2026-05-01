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中華職棒味全龍今（1）日以3：1擊退富邦悍將，先發投手「土虱」曾仁和本季初登板繳出5.2局無失分好投，繼2024年5月14日後，相隔717天，再拿下一場先發勝。賽後曾仁和站上久違的MVP頒獎台，曾仁和再度化身「舞王」，在龍迷面前跳了3首舞曲。曾仁和坦言，為了此役，無論是心態、動作都準備許久，「對我來說，這次是蠻好的開始。」曾仁和透露，有跟隊友伍鐸（Bryan Woodall）請教，「他球速雖然沒以前快，但擅長用刁鑽球路去解決打者，又可以吃很長局數，我也想像他一樣。」曾仁和去年季末遭到樂天桃猿戰力外，本季轉往龍隊發展，經過春訓、二軍的調整，曾仁和今日迎接本季初登板、初先發，面對悍將打線，主投5.2局無失分，共用76球，被敲出4安，送出5次三振、3次四死球，龍隊最終3：1取勝，曾仁和繼2024年5月14日後，相隔717天，再度拿下一場先發勝。賽後談到此役，曾仁和表示，「我覺得做了蠻多準備的，不管是心理上、動作上，或是我自己的心態，我覺得改變蠻大的。畢竟應該也有1年多沒有在一軍（投球），我覺得這次是蠻好的開始，對我來說，應該會繼續維持這種狀況下去，把該吃的局數吃完。」此役最快球速145公里，離中職生涯最速150公里有一段差距，曾仁和與總教練葉君璋有同樣的想法，並不擔心球速的狀況，「我也不太擔心，就算我現在只有140或140幾公里，我覺得現在的速度或品質，都是比我腰狀況沒那麼好的時候還要好，球質是好的，我就不擔心。」相隔717天再拿勝投，曾仁和坦言心情有點複雜，「這幾年跌跌撞撞，在二軍覺得自己丟得不錯，可是因為一軍的表現也很好，所以就有點不知道這樣丟結果會是怎麼樣，最後被釋出。」曾仁和感謝龍隊給他機會延續球員生涯，「沒有因為我是老將，出賽次數就少，不管在一軍、二軍，一樣放我在輪值出賽，對我來說是一件好事。」曾仁和透露，很久沒在一軍先發，登板前一定會緊張，「隊友幫我很多，他們鼓勵我，『球打到我這裡，我一定幫你接到。』那我就一定要更盡力投，不要讓他們覺得我上來丟，因為緊張而丟壞球。我很敢去跟打者對決，不管內角、外角，我覺得現在控制力都還算不錯。」日前龍隊巡迴統籌教練，古久保健二受訪時曾說，曾仁和未來可以朝控球型投手邁進，曾仁和聽到後表示，「我也想控球精準，但是又要球速快。但如果控球能精準，又能撐很多局數，當然是很好的事情。」曾仁和透露，有跟隊友伍鐸請教，「他球速雖然沒以前快，但擅長用刁鑽球路去解決打者，又可以吃很長局數，我也想像他一樣。」