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中華職棒味全龍外野手陳子豪近期打擊狀況陷入低潮，今（1）日賽前連續19個打數無安打，龍隊教練團突發奇想，將陳子豪移往先發第9棒，首打席就敲出帶有打點的二壘安打，也終結無安的窘境。賽後龍隊總教練葉君璋表示，放陳子豪在9棒，某方面是減輕選手壓力，葉總認為，陳子豪擊球狀況越來越好，聽到陳子豪打9棒的生涯打擊率接近4成，葉總笑說，「喔！這樣子喔，好！那下一場繼續（第9棒）。」陳子豪賽前連續19個打數無安打，打擊率從4月18日賽後的2成50，一路下滑至今日賽前的1成79。此役龍隊教練團出招，讓陳子豪扛先發9棒、守左外野，是他生涯第6次以先發9棒的身份出賽，前次是2019年5月14日在洲際球場交手統一獅，當時3打數3安打貢獻1分打點。龍隊的安排在首局就收到成效，陳子豪首打席從悍將先發投手魔力藍（Shawn Morimando）手中敲出左外野二壘安打，貢獻1分打點，也終結連續19個打數無安打的小低潮，4局下第2個打席陳子豪敲出右外野飛球出局，7局上第3個打席則是二壘滾地球出局，總計陳子豪此役3打數1安打、1打點，打擊率上升至1成86。賽後龍隊總教練葉君璋表示，此役將陳子豪排在9棒，某方面確實是想減輕選手壓力，「其實上一場，我覺得他的狀況已經慢慢有回來，這場打得球都還不錯。」葉總指出，陳子豪此役無論拉打、推打都有強勁的擊球，「希望他也可以繼續往好的方向去前進，我覺得他現在打起來，比較像應該有的樣子。 」陳子豪賽前在第9棒共累積30個打席、26個打數，敲出10安，被三振4次、選到4次保送，打擊率高達3成85。聽到此數據，葉總笑說賽前並不知情，「喔！這樣子喔，好！那下一場繼續（第9棒）。」