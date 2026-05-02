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F1 一級方程式賽車即將在本週末迎來邁阿密大獎賽，艾特萊森威廉斯車隊的泰籍車手阿爾本（Alex Albon）在備戰之餘，先行造訪了邁阿密馬林魚隊的主場。沒想到換上棒球球衣的阿爾本，竟展現出媲美職業球員的打擊天賦，流暢的揮棒讓粉絲紛紛敲碗要他乾脆轉行去大聯盟。威廉斯車隊於當地時間4月30日在官方社群平台上分享了一段影片。阿爾本穿上印有自己賽車背號「23」的馬林魚隊球衣，站在曾見證大谷翔平寫下「50-50」歷史紀錄、以及舉辦多次WBC經典賽決賽的龍帝霸公園球場。在自由打擊練習中，展現了令人意外的打擊技巧，揮棒軌跡超級流暢，連續擊出多支紮實的安打，其中一球更是直接越過守在左外野的威廉斯傳奇名將、現任球評（David Coulthard）的頭頂。精準的揮棒與優異的擊球時機，讓現場工作人員看傻了眼。影片曝光後引發全球賽車與棒球雙棲球迷的熱議，不少網友紛紛在留言區大讚：「他為什麼這麼會打？」、「洛杉磯天使隊趕快簽下他！」、「紐約大都會隊需要你這種人才」、「這揮棒姿勢簡直是貝比魯斯（Babe Ruth）再世」。有趣的是，阿爾本其實原本就很喜歡棒球。今年4月1日，他曾在個人Instagram限時動態分享自己前往洛杉磯道奇球場，觀看道奇對陣克里夫蘭守護者的比賽。當時他特別拍下大谷翔平踏入打擊區的照片，並在社群上表達對大谷的熱烈支持，完全是不折不扣的「大谷粉」。