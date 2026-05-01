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▲台鋼雄鷹安芝儇帶著手傷無法應援，仍改為唱歌表演。（圖／記者林柏年攝，2026.5.1）

▲安芝儇右手用吊帶固定，仍堅持在賽後表演。（圖／記者林柏年攝，2026.5.1）

▲安芝儇談到啦啦隊16年生涯首度缺席應援，突然在鏡頭前爆哭，跟隊友、球迷連說2次對不起。（圖／記者陳云茹攝）

台鋼雄鷹人氣韓援安芝儇近期被發現用吊帶固定右手，還缺席今（1）日大巨蛋應援賽事，賽後透露傷勢是在工作過程中手很痛，手甚至一度「舉不起來」，經診斷是右肩膀脫臼，隨後安芝儇突然淚崩，在鏡頭前大哭，「有次比賽進行當中，突然感覺到手很痛。」安芝儇形容自己跳了16年啦啦隊，從來沒有身體痛過，所以當下非常慌張。「比起痛感，更多的是手突然舉不起來了。當時想著要趕快處理好回去比賽，但去醫院檢查後，醫生建議先不要跳、要休息，所以現在才戴著護具。」安芝儇經過X光診斷後，醫生表明不是突然受傷，而是因為長期使用，肩膀骨頭有脫臼5公分之多。「為了未來能跳更久，雖然現在很想上場，但醫生說目前最需要的是休息。」安芝儇也自曝心境，當下就像韌帶像被拉開一樣，當時心裡只是一直想著，「怎麼辦？我得趕快回場上才行。」談到台鋼雄鷹本季首次在大巨蛋比賽，她卻沒辦法上場，安芝儇情緒上來，在鏡頭前哽咽流淚，「我跳舞這麼久，從來沒有缺席過比賽。這是球隊第一次在大巨蛋的比賽，我卻沒辦法參加，真的非常遺憾。我也對成員們很抱歉。」安芝儇透露，原本跟Mingo（朴旻曙）準備表演，現在卻無法呈現給球迷，「我原本想說如果不能跳舞，至少可以唱歌，但唱歌不是我擅長的，而且準備時間只有一兩天，沒辦法呈現最好的一面，覺得很對不起球迷。」「其實我個性比較好勝，平常有小傷都會忍耐。但這幾天試著拿掉護具舉手，發現感覺跟平常不一樣，確實會擔心萬一回不到最好的狀態怎麼辦。」安芝儇最後堅強地說，自己會努力復健，希望能趕快回到大家面前。