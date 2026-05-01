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中華職棒味全龍今（1）日以3：1擊退富邦悍將，收下3連勝，不過8局上龍隊牛棚險些翻船，投手教練納瓦洛（Jaime Navarro）的神奇調度讓龍隊總教練葉君璋嚇出一身冷汗，賽後苦笑，「我不知道他是練投還是練我，我是真的心臟快跳出來。」不過葉總非常相信納瓦洛，「這樣的分差，我自己感覺他有些算法在頭腦裡面，其實就結果是好的。」龍隊此役前7局以3：0領先，8局上並未推出陳冠緯，而是讓前一局「拆彈」成功的左投王伯洋續投，不過王伯洋對王苡丞投出觸身球，此時龍隊投手教練納瓦洛選擇換投，但登板的並非勝利組牛棚，而是去年一軍無出賽紀錄的吳君奕。吳君奕登板後，先被范國宸敲安，又對張育成投出保送，讓悍將無人出局攻佔滿壘，但納瓦洛並未換投，吳君奕及時回穩，讓王念好敲出雙殺打，雖然因此失掉1分，但換回2個出局數，這時納瓦洛才請求換投，讓林鋅杰登板抓下第3個出局數。最終龍隊以3：1擊退悍將，8局上的投手調度相當關鍵。龍隊總教練葉君璋賽後被問到8局上的調度時，苦笑表示，「我不知道他是練投還是練我，我是真的心臟快跳出來。但其實就是相信投手教練的調度，我覺得以他的經驗與了解，我就是相信他。」即便領先僅3分，納瓦洛仍沒壓上勝利組，葉總表示，納瓦洛有自己的「算法」，「這樣的分差，我自己感覺他有些算法在頭腦裡面，其實就結果是好的。」葉總認為，納瓦洛有自己的模式，「就是相信納瓦洛，他相信選手，那我就相信他。」