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2026湯優盃賽事8強戰如火如荼進行，然而台灣男團在今（1）日在湯姆斯盃中遭印度完封，無緣4強。回顧台灣在小組賽對上丹麥的第五點大戰中，除場上戚又仁精彩守成外，場下「台灣一哥」周天成也被捕捉到坐在教練席上。周天成賽後接受採訪時透露，當時他問戚又仁需不需要他過去，在對方答應後他也馬上回應，「好，任何能幫得上忙的地方我都會做」，並表示自己非常信任隊友，「不論是以球員還是教練的身分，我都一生感激。」在台灣與丹麥小組賽關鍵第五點比賽中，戚又仁最終化解5個賽末點，打敗丹麥好手，逆轉戰局為台灣贏下8強門票，當時轉播畫面捕捉周天成竟坐在教練席，讓球迷相當驚訝。周天成賽後也被問及這個問題，他回應，「我只是問教練和球員，『你們需要我過去嗎？』他們說好，我就說『好，任何能幫得上忙的地方我都會做』。」戚又仁受訪時也說，有請周天成在場邊指導他，「我也希望他坐在後面，因為他是很重要的學長。」不管領先還是落後，都有人在後面支持自己，讓戚又仁相當感動。周天成回憶賽況，「喔天我那時候真的超緊張」，他說自己一直想給予戚又仁戰術，但他明白對方可能沒辦法完全聽清楚，「因為他必須全神貫注在每一顆球，所以我就先保持安靜，當贏下最後分數時，我喊得像自己也在場上打球」。周天成坦言「這很煎熬」，並笑說，「因為無法完全控制場上情況」但他也強調，「但我真的非常非常信任我的隊友。」記者也笑回，「你做得太好了，竟然沒有衝到比賽場上。」周天成開朗的說，裁判跟教練都跟他說要冷靜一點，直到最後贏球他才跳進場內和戚又仁相擁，直呼「那一刻真的太感動了」。不管是在場上、坐在加油區，還是在教練席，周天成長時間都待在場館，「在比賽之前，我看到安東森已經離開賽場了，他沒有跟隊伍在一起，我就覺得這會是我們的機會，因為我們非常團結，這不只是為了個人，而是為了團隊，我知道我們有機會贏，我真的真的很感激這一切。」記者最後問及，當自己贏下點數跟看著團隊團結獲得勝利的差異，周天成說，「這有一點奇妙」，他說，他當天沒有完成贏球任務，但他告訴隊友「就算我輸了，我也信任你們，你們每一分都可以做到。」周天成分享，「這真是完美的一天！」他和男團每一個人擁抱，他再度表達感激，重申「不論是以球員還是教練的身分，我都一生感激。」36歲的周天成自2014年起參與湯姆斯盃賽事，12年來，他已累積多次湯盃經驗，然而2年舉行一次的湯盃賽事，下屆就是2028年，屆時周天成將達38歲。雖他現在仍有男單世界排名第6的成績，也在2024年帶領男團奪季軍，寫下台灣歷史最佳成績，但周天成是否繼續參與湯姆斯盃，將以球員或者教練的身分參與，也成為外界關注的焦點。