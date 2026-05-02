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第一筆交易：左投埃德爾（Jake Eder）

第二筆交易：右投麥加里（Griff McGarry）

第三筆交易：右投麥克德莫特（Chayce McDermott）

第四筆交易：工具人菲茨傑拉德（Tyler Fitzgerald）

▲菲茨傑拉德擁有不錯的大聯盟資歷，曾在2024年效力巨人隊時繳出打擊率.280、15轟、34分打點、17盜壘及OPS .831的明星級身手。（圖／美聯社／達志影像）

球員 守位 前東家 交易代價 目前定位 埃德爾 (Jake Eder) 左投 國民 現金 大聯盟牛棚 (防禦率 3.00、奪 1 勝) 麥加里 (Griff McGarry) 右投 費城人 國際簽約金空間等 3A 調整中 (防禦率 18.00) 麥克德莫特 (Chayce McDermott) 右投 金鶯 艾克索·培瑞茲 3A 深度備援 (防禦率 6.75) 菲茨傑拉德 (Tyler Fitzgerald) 工具人 藍鳥 現金 3A 隨時待命 (內外野多重守位)

雖然洛杉磯道奇隊擁有全大聯盟最豪華的明星陣容，但這支志在三連霸的球隊從不放棄任何補強戰力深度的機會。整個4月份，道奇隊總管佛里曼（Andrew Friedman）展現了精準的「低風險挖寶」的能力，連續發動4筆交易，對象皆是遭他隊指定讓渡（DFA）或被低估的邊緣戰力，試圖透過道奇頂尖的教練團協助他們重返巔峰。隨著5月份的到來，以下是這些新同學在道奇體系中的表現究竟如何？詳細的交易成果檢視與評估。： 向華盛頓國民隊換得： 現金： ★★★★☆（優於預期）道奇在4月初向國民隊買下遭DFA的左投埃德爾。這位年輕投手先在3A出賽3場繳出3.38的防禦率，隨後因明星終結者迪亞茲（Edwin Díaz）受傷而於4月20日被拉上大聯盟。截至目前，埃德爾為道奇大聯盟出賽3場，主投3局僅失1分，防禦率為3.00。最亮眼的表現莫過於在對陣馬林魚隊的比賽中，他頂住壓力完成9局上半無失分，並靠著隊友下半局的再見保送，幸運奪下大聯盟生涯首勝。主帥羅伯斯賽後對他大加讚賞。由於埃德爾仍有下放權，即便未來傷兵歸隊，他依然是道奇農場中極具價值的左投深度。： 向費城費城人隊換得： 國際球員簽約金空間、球員或現金： ★★☆☆☆（仍待觀察）4月中旬，道奇向費城人換來昔日大物投手新秀麥加里。這位26歲的右投過去在費城人3A飽受控球問題所苦，來到道奇3A後依然未能擺脫泥淖。麥加里目前在3A出賽4場，僅投3局便狂失6分，防禦率高達18.00。最大的問題在於他送出了多達10次四壞球保送，雖然在抓到的9個出局數中飆出了6次三振，顯示出不錯的球威，但控球能力若不改善，這筆投資恐將泡湯。目前道奇教練團正積極協助他修正機制，期望釋放他原有的首輪潛力。： 向巴爾的摩金鶯隊換得： 20 歲右投艾克索·培瑞茲（Axel Perez）： ★★☆☆☆（適應期中）在換來麥加里的兩天後，道奇再度出手，用20歲的潛力投手培瑞茲向金鶯隊換來27歲的右投麥克德莫特。麥克德莫特在去年曾是金鶯隊極受期待的農場投手之一，擁有極佳的奪三振能力。不過他轉戰道奇3A後的適應情況只能算普通，目前出賽4場，主投4局失3分，防禦率為6.75，但同樣送出7次三振。這筆交易雖然送走了更年輕的培瑞茲，但對急需投手即戰力保險的道奇而言，麥克德莫特仍是值得觀察的備用選項。： 向多倫多藍鳥隊換得： 現金： ★★★☆☆（充滿想像空間）4月底，道奇發動了單月唯一一筆野手交易，向藍鳥隊以現金換來前巨人隊工具人菲茨傑拉德。這筆交易引起不少討論，因為他正是道奇季初「認錯人」發錯推特的苦主。菲茨傑拉德擁有不錯的大聯盟資歷，曾在2024年效力巨人隊時繳出打擊率.280、15轟、34分打點、17盜壘及OPS .831的明星級身手。雖然去年在巨人陷入低迷，隨後轉戰藍鳥也未獲大聯盟出賽機會便遭DFA，但道奇看中他的多功能防守價值。他目前已前往3A報到，在赫南德茲（Kiké Hernández）與艾德曼（Tommy Edman）等傷兵回歸前，他隨時有機會被拉上大聯盟，成為內外野防守的救火隊。整體而言，道奇隊4月份的這4筆交易雖然沒有驚天動地的巨星，但秉持著「低風險、高報酬」的原則，成功為球隊建立了強大的板凳與農場深度。其中以埃德爾的這筆交易效益最高，不僅省下大筆轉會費，還換來一個即時且能貢獻勝投的左投。對於志在爭冠的道奇而言，漫長的162場常規賽比的是球隊深度，這4位新同學未來能走多遠，將考驗著洛杉磯教練團的養成智慧。