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洛杉磯道奇隊資深老將羅哈斯（Miguel Rojas）近期除了退休話題引發熱議，外界也有聲音表示希望他未能能成為球隊總教練。道奇隊專屬媒體《Dodgers Nation》記者麥凱恩（Doug McKain）近期在社群平台發表看法，極力推薦羅哈斯在未來接替現任總教練羅伯斯（Dave Roberts）的位置，成為道奇隊的新任指揮官。麥凱恩在發布的影片中明確表示，他非常渴望看到羅哈斯在退役後接下羅伯斯的棒子。麥凱恩指出，羅哈斯絕對是道奇隊未來總教練的完美人選，並列舉出三大核心優勢，首先是絕佳的媒體應對能力，面對洛杉磯龐大的媒體壓力，羅哈斯總能展現出得體且成熟的發言。另外他與隊友關係融洽，身為球隊休息室的精神領袖，他贏得了大谷翔平、貝茲等所有球星與年輕球員的敬重。此外羅哈斯還有超凡的棒球智商，作為一名沙場老將，他對比賽細節與戰術執行有著極深理解。麥凱恩更進一步分析了羅哈斯與現任主帥羅伯斯之間的驚人共通點。他提到，羅伯斯在球員時期並非頂尖新秀，而是靠著拼勁與頭腦在大聯盟生存，這點與羅哈斯的職業生涯極為相似。更巧合的是，兩人都曾在季後賽留下拯救球隊的傳奇時刻。羅伯斯曾在2004年美聯冠軍賽第4局下半，為紅襪隊跑出名留青史的「傳奇盜壘（The Steal）」；而羅哈斯則在去年的世界大賽第7戰第9局1出局時，擊出追平比分的關鍵全壘打。「沒有這兩人的神來之筆，就無法完整訴說那段季後賽歷史。」麥凱恩雙眼發亮地說道。這種「小人物靠球商立足、進而成為季後賽英雄」的背景，讓麥凱恩認為羅哈斯能完美承襲羅伯斯的執教哲學，完成「從師父到徒弟」的接班傳承。