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中華職棒統一7-ELEVEn獅今（1）日在亞太球場迎戰樂天桃猿，此役獅隊「砲聲隆隆」，林子豪、陳聖平、蘇智傑分別在1、2、6局敲出陽春砲，加上獅隊先發投手獅帝芬（Jackson Stephens）7局無失分好投，終場獅隊就以3：0完封桃猿。桃猿洋投艾菩樂（Tyler Eppler）則是完投8局失3分，吞下一場完投敗，也是樂天集團入主後，第2位吞下完投敗的先發投手，改寫2020年威拉諾（Elih Villanueva）對中信兄弟8局失4分的球團紀錄。此役獅隊推出洋投獅帝芬交手樂天桃猿艾菩樂，獅隊開局就首開紀錄，林子豪敲出右外野陽春砲，本季首轟出爐，替獅隊先馳得點，取得1：0領先。2局下獅隊攻勢再起，潘傑楷敲安，但李丞齡敲出雙殺打，攻勢瞬間瓦解，不過陳聖平跳了出來，敲出右外野陽春砲，本季第2轟出爐，替獅隊攻下此役第2分。6局下獅隊又展開砲擊，蘇智傑擊出右外野陽春砲，本季第3轟出爐，獅隊拉開分差，取得3：0領先。此役獅帝芬投球威風八面，主投7局無失分，僅被敲3安，送出7次三振、3次保送，完美封鎖桃猿打線，8局上獅隊啟用牛棚，高塩將樹中繼1局無失分，9局上鍾允華連飆3K收下比賽，終場獅隊以3：0完封桃猿。值得一提的是，桃猿先發投手艾菩樂此役完投8局失3分，被敲出7安含3轟，送出3次三振、1次保送，繳出一場優質先發，但未獲得打線奧援，最終吞下1場完投敗。艾菩樂成為樂天集團入主後，第2位吞下完投敗的先發投手，前一位是洋投威拉諾（Elih Villanueva），在2020年8月25日對兄弟完投8局失4分吞敗，艾菩樂以8局失3分改寫球團紀錄。