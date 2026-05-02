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洛杉磯道奇隊日前透過金錢交易，向多倫多藍鳥隊換來能勝任內外野多個位置的工具人菲茨傑拉德（Tyler Fitzgerald）。這筆補強雖然提升了板凳深度，卻也讓陣中邊緣球員的位置岌岌可危。美國媒體更在分析中直言，隨著傷兵即將歸隊，韓籍內野手金慧成恐怕將面臨被移出大聯盟名單的命運，引發韓國媒體高度關注。現年28歲的菲茨傑拉德在2023年首度升上大聯盟，生涯至今累計出賽178場，繳出打擊率.252、21支全壘打、53分打點的成績。他在2024年球季效力巨人隊時曾展現出極佳長打力，但去年陷入低迷，隨後轉戰藍鳥隊至今則尚未有大聯盟出賽紀錄。道奇隊專業媒體《Dodgers Way》指出，這樁交易雖然只是保險起見的深度補強，但考量到季前被寄予厚望的艾斯皮諾（Santiago Espinal）表現不如預期，菲茨傑拉德隨時有可能取代他的位置。《Dodgers Way》進一步預測，目前雖然艾德曼（Tommy Edman）的復健進度稍顯停滯，但當陣中兩大主將赫南德茲（Kiké Hernández）與貝茲（Mookie Betts）傷癒歸隊時，道奇將被迫縮減名單空間。「屆時艾斯皮諾，以及弗里蘭（Alex Freeland）或金慧成的其中一人，勢必將被移出大聯盟名單。」這項嚴酷的競爭形勢，對金慧成來說無疑是一記重擊。對此，韓國媒體《SPOTV News》則持較為樂觀但謹慎的態度進行分析。韓媒認為，菲茨傑拉德自去年起便陷入低迷，且本季也未在大聯盟證明自己，「以現階段而言，他還不足以威脅到金慧成的地位。」不過韓媒也坦言：「如果菲茨傑拉德能重現2024年賽季的亮眼身手，那他絕對會成為金慧成在大聯盟席位爭奪戰中的強力對手。」