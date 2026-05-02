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洛杉磯湖人隊儘管目前在系列賽以3：2領先休士頓火箭，但卻已經連丟兩場。外界最關注的莫過於當家球星唐西奇（Luka Doncic）什麼時候回歸。雖然湖人目前看起來傾向保護唐西奇，但前NBA球星「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）直言，第六戰落敗被逼入生死戰，湖人恐怕必須重新考慮唐西奇的復出計畫。唐西奇日前遭遇腿筋二級拉傷，至今已休養約4週。雖然湖人在季後賽首輪一度取得3：0領先，看似能輕鬆晉級讓唐西奇有充裕的時間康復，但火箭隊近期強勢反彈連追兩場，讓湖人陷入可能成為NBA史上第一支在3：0領先下被翻盤的尷尬處境。ESPN名記查拉尼亞（Shams Charania）指出，唐西奇目前的復原進度比預期緩慢，雖然開始進行簡單的移動訓練，但還沒達到一對一對抗的高強度訓練等級。教頭瑞迪克（JJ Redick）也守口如瓶，至今未給出明確的復出時間表。前明星中鋒卡森斯在節目《Run It Back》中表示：「湖人先前一直認為不需要唐西奇也能贏下這輪，這是在幫他爭取更多復原時間。但如果被拖進第七戰，他們必須重新審視一切，你絕對需要你的超級球星在場上。」目前各界對唐西奇的歸期看法分歧。《ClutchPoints》記者Brett Siegel透露，若湖人能挺進次輪對決雷霆，唐西奇最快可能在系列賽第3或第4場回到洛杉磯主場時復出；查拉尼亞則持悲觀態度，認為唐西奇極有可能缺席整個次輪系列賽。