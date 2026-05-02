效力日本職棒（NPB）北海道日本火腿鬥士隊「台灣金孫」古林睿煬，今（2）日迎接本季一軍初先發，交手太平洋聯盟龍頭球隊歐力士猛牛隊，對決開季4連勝的洋投埃斯皮諾薩（Anderson Espinoza），力拚本季首勝。《NOWnews》整理5月2日，古林睿煬日職一軍先發對決歐力士隊的「轉播、比賽時間、賽程、數據分析」，讓您第一時間掌握最新賽況。
🟡本文重點摘要
📍日職洋聯戰績表
📍5/2古林睿煬日職先發賽程
📍古林睿煬近期表現
📍古林睿煬球速條件如何？有哪些主力球種？
📍歐力士隊強嗎？古林睿煬首戰就是硬戰
📍5/2古林睿煬發對手是誰？埃斯皮諾薩介紹
📍5/2古林睿煬日職先發轉播連結
⚾日職洋聯戰績表（截至5月1日賽後）
⚾5/2古林睿煬日職先發賽程
對戰組合：歐力士猛牛@北海道日本火腿鬥士
比賽場地：ESCON Field Hokkaido
比賽時間：13：00（台灣時間）
先發投手：埃斯皮諾薩（歐力士猛牛 4-0，0.62）VS古林睿煬（福岡軟銀鷹 0-1，6.23）
⚾古林睿煬近期表現
開季牛棚出發的古林睿煬，雖然在熱身賽投出生涯最速的160公里火球，但整體投球狀況起伏不定，後援登板5場，吞下1敗，拿下1次中繼成功，共投4.1局失掉3分，被敲出4安含1轟，防禦率6.23，另外送出7次三振、4次保送、2次暴投。下二軍調整回先發後，古林睿煬曾於4月21日先發交手養樂多燕子隊二軍，主投2.2局失2分，被敲出4安含1轟，另外送出5次三振。
⚾古林睿煬球速條件如何？有哪些主力球種？
根據《Sportsnavi》分析，古林睿煬本季在日職共使用5種球種，四縫線均速高達152.2公里，使用率51.6%，滑球均速134.2公里，使用率24.2%，曲球均速126.8公里，使用率12.6%，快速指叉球均速139.5公里，使用率10.5%，四縫線速球均速150公里，使用率1.1%。
⚾歐力士隊強嗎？古林睿煬首戰就是硬戰
歐力士隊目前17勝11敗戰績排在洋聯第1，領先福岡軟銀鷹隊1.5場勝差，攻擊端團隊敲出20轟排在第3，打擊率2成50排名洋聯第1，12次盜壘排名第3，無論攻擊、速度都是A段班的成績。
⚾5/2古林睿煬發對手是誰？埃斯皮諾薩介紹
古林睿煬次此奕正面對決的是歐力士隊頭號洋投埃斯皮諾薩。現年28歲的埃斯皮諾薩出生於委內瑞拉，17歲就加入MLB紅襪隊農場，於2022年效力小熊隊時短暫登上大聯盟，7場出賽0勝2敗、防禦率5.40。2024年首度來到日職打拼，加盟歐力士隊至今邁入第3年。
埃斯皮諾薩前2季合計為球隊吃下45場先發、主投264.1局，防禦率分別是2.63、2.98，證明能在日職扛下前段輪值，本季成績更再度進化，目前4場先發豪取4連勝、合計29局僅被打出18支安打、飆出26K、6保送，防禦率僅0.62。
埃斯皮諾薩擁有穩定的控球能力，日職3年生涯每九局保送數僅2.9次，配備均速93.9英里直球，且滑球、曲球與變速球控制力皆在水準以上，是他能站穩日職的關鍵。
⚾5/2古林睿煬日職先發轉播連結
隨著旅日台灣球員人數增加，日本職棒（NPB）也成為球迷關注焦點。DAZN今年首度取得2026年日職「大滿貫」完整轉播權，涵蓋中央聯盟與太平洋聯盟全部12球團主場賽事的獨家轉播權，從3月27日開幕戰開始，全年提供球迷超過800場例行賽、交流戰，以及季後賽的高潮系列賽、日本一大賽都有轉播。
有線電視：DAZN 2台（74台）
線上串流：DAZN（5/2免費、下載APP註冊）、MyVideo（付費）
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📍日職洋聯戰績表
📍5/2古林睿煬日職先發賽程
📍古林睿煬近期表現
📍古林睿煬球速條件如何？有哪些主力球種？
📍歐力士隊強嗎？古林睿煬首戰就是硬戰
📍5/2古林睿煬發對手是誰？埃斯皮諾薩介紹
📍5/2古林睿煬日職先發轉播連結
⚾日職洋聯戰績表（截至5月1日賽後）
|球隊
|比賽
|勝
|敗
|和
|勝率
|勝差
|歐力士猛牛
|28
|17
|11
|0
|.607
|-
|福岡軟銀鷹
|27
|15
|12
|0
|.556
|1.5
|埼玉西武獅
|30
|14
|15
|1
|.483
|3.5
|北海道日本火腿鬥士
|30
|14
|16
|0
|.467
|4
|東北樂天金鷲
|28
|12
|15
|1
|.444
|4.5
|千葉羅德海洋
|27
|12
|15
|0
|.444
|4.5
對戰組合：歐力士猛牛@北海道日本火腿鬥士
比賽場地：ESCON Field Hokkaido
比賽時間：13：00（台灣時間）
先發投手：埃斯皮諾薩（歐力士猛牛 4-0，0.62）VS古林睿煬（福岡軟銀鷹 0-1，6.23）
開季牛棚出發的古林睿煬，雖然在熱身賽投出生涯最速的160公里火球，但整體投球狀況起伏不定，後援登板5場，吞下1敗，拿下1次中繼成功，共投4.1局失掉3分，被敲出4安含1轟，防禦率6.23，另外送出7次三振、4次保送、2次暴投。下二軍調整回先發後，古林睿煬曾於4月21日先發交手養樂多燕子隊二軍，主投2.2局失2分，被敲出4安含1轟，另外送出5次三振。
⚾古林睿煬球速條件如何？有哪些主力球種？
根據《Sportsnavi》分析，古林睿煬本季在日職共使用5種球種，四縫線均速高達152.2公里，使用率51.6%，滑球均速134.2公里，使用率24.2%，曲球均速126.8公里，使用率12.6%，快速指叉球均速139.5公里，使用率10.5%，四縫線速球均速150公里，使用率1.1%。
⚾歐力士隊強嗎？古林睿煬首戰就是硬戰
歐力士隊目前17勝11敗戰績排在洋聯第1，領先福岡軟銀鷹隊1.5場勝差，攻擊端團隊敲出20轟排在第3，打擊率2成50排名洋聯第1，12次盜壘排名第3，無論攻擊、速度都是A段班的成績。
⚾5/2古林睿煬發對手是誰？埃斯皮諾薩介紹
古林睿煬次此奕正面對決的是歐力士隊頭號洋投埃斯皮諾薩。現年28歲的埃斯皮諾薩出生於委內瑞拉，17歲就加入MLB紅襪隊農場，於2022年效力小熊隊時短暫登上大聯盟，7場出賽0勝2敗、防禦率5.40。2024年首度來到日職打拼，加盟歐力士隊至今邁入第3年。
埃斯皮諾薩前2季合計為球隊吃下45場先發、主投264.1局，防禦率分別是2.63、2.98，證明能在日職扛下前段輪值，本季成績更再度進化，目前4場先發豪取4連勝、合計29局僅被打出18支安打、飆出26K、6保送，防禦率僅0.62。
埃斯皮諾薩擁有穩定的控球能力，日職3年生涯每九局保送數僅2.9次，配備均速93.9英里直球，且滑球、曲球與變速球控制力皆在水準以上，是他能站穩日職的關鍵。
隨著旅日台灣球員人數增加，日本職棒（NPB）也成為球迷關注焦點。DAZN今年首度取得2026年日職「大滿貫」完整轉播權，涵蓋中央聯盟與太平洋聯盟全部12球團主場賽事的獨家轉播權，從3月27日開幕戰開始，全年提供球迷超過800場例行賽、交流戰，以及季後賽的高潮系列賽、日本一大賽都有轉播。
有線電視：DAZN 2台（74台）
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