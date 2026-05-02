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⚾2026年中職戰績表（截至5月1日賽後）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 22 15-7-0 0.682 - 2 台鋼雄鷹 24 12-11-1 0.522 4.5 3 統一獅 23 11-11-1 0.500 4 4 富邦悍將 21 10-11-0 0.476 4.5 4 樂天桃猿 22 10-11-1 0.476 4.5 6 中信兄弟 22 7-14-1 0.333 7.5

▲樂天桃猿洋投麥斯威尼今日重返一軍，先發交手統一獅，尋求本季第2勝。（圖／樂天桃猿提供）

▲台鋼雄鷹「老虎」黃子鵬，今日先發交手中信兄弟，尋求本季第2勝。（圖／台鋼雄鷹提供,2026.4.12）

▲富邦悍將江國豪今日先發交手味全龍，目標替悍將止敗，並力拚本季首勝。（圖／富邦悍將提供,2026.3.21）

❗️今日亞太氣溫落在30至31度、降雨機率10%，大巨蛋氣溫落在28至29度、降雨機率10%，天母氣溫落在28至29度、降雨機率10%，提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（2）日共有3場比賽，中信兄弟昨（1）日終止3連不勝，今日持續交手台鋼雄鷹，力拚本季第2次連勝，推出洋投黎克（Nick Nelson）交手「老虎」黃子鵬；統一7-ELEVEn獅今日推出19歲新秀投手張宥謙先發，交手樂天桃猿洋投麥斯威尼（Morgan McSweeney）；2連敗的富邦悍將今日由江國豪掛帥，交手味全龍洋投鋼龍（Andrew Gagnon）。🟡亞太賽事、開賽時間16：05獅隊目前排名第3，今日推出新秀投手張宥謙先發，本季出賽1場，吞下1敗，防禦率15.00。張宥謙4月19日先發交手悍將，僅投3局就失5分，最終吞下敗投。桃猿目前與悍將並列第4，今日由洋投麥斯威尼掛帥，本季出賽3場，拿下1勝2敗，防禦率4.39。麥斯威尼今年與獅隊交手過1次，吞下1敗，對戰防禦率4.15。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網有線電視：momoTVMOD：ELTA廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡大巨蛋賽事、開賽時間16：05雄鷹目前排名第2，今日推出王牌土投黃子鵬先發，本季出賽5場，拿下1勝敗，防禦率4.36。黃子鵬去年與兄弟交手5場（4場先發），拿下2勝2敗，對戰防禦率4.79。兄弟目前排名墊底，今日由洋投黎克掛帥，本季出賽6場（4場先發），吞下4敗，防禦率5.79。黎克本季首度來台發展，未與雄鷹有過交手紀錄，今日將是首次對決。網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道有線電視：緯來電視網MOD：ELTA廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡天母賽事、開賽時間17：05龍隊目前排名第1，今日推出洋投鋼龍先發，本季出賽5場，拿下1勝2敗，防禦率1.86。去年鋼龍與悍將交手4場，拿下1勝1敗，對戰防禦率3.48。悍將目前與桃猿並列第4，今日由土投江國豪掛帥，本季出賽1場，無勝敗紀錄，防禦率11.57。江國豪去年與龍隊交手8次（2場先發），拿下1勝1敗，對戰防禦率3.44。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道有線電視：緯來電視網MOD：愛爾達電視廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網