中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（2）日共有3場比賽，中信兄弟昨（1）日終止3連不勝，今日持續交手台鋼雄鷹，力拚本季第2次連勝，推出洋投黎克（Nick Nelson）交手「老虎」黃子鵬；統一7-ELEVEn獅今日推出19歲新秀投手張宥謙先發，交手樂天桃猿洋投麥斯威尼（Morgan McSweeney）；2連敗的富邦悍將今日由江國豪掛帥，交手味全龍洋投鋼龍（Andrew Gagnon）。《NOWnews》整理出5月2日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。
🟡本文重點摘要
📍中職戰績表
📍亞太先發投手對戰資訊
📍亞太賽事轉播資訊
📍大巨蛋先發投手對戰資訊
📍大巨蛋賽事轉播資訊
📍天母先發投手對戰資訊
📍天母賽事轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職戰績表（截至5月1日賽後）：
獅隊推新秀張宥謙先發 交手桃猿麥斯威尼
🟡亞太賽事、開賽時間16：05
獅隊目前排名第3，今日推出新秀投手張宥謙先發，本季出賽1場，吞下1敗，防禦率15.00。張宥謙4月19日先發交手悍將，僅投3局就失5分，最終吞下敗投。
桃猿目前與悍將並列第4，今日由洋投麥斯威尼掛帥，本季出賽3場，拿下1勝2敗，防禦率4.39。麥斯威尼今年與獅隊交手過1次，吞下1敗，對戰防禦率4.15。
📍統一獅主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網
有線電視：momoTV
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
兄弟拚第2次連勝 推黎克交手黃子鵬
🟡大巨蛋賽事、開賽時間16：05
雄鷹目前排名第2，今日推出王牌土投黃子鵬先發，本季出賽5場，拿下1勝敗，防禦率4.36。黃子鵬去年與兄弟交手5場（4場先發），拿下2勝2敗，對戰防禦率4.79。
兄弟目前排名墊底，今日由洋投黎克掛帥，本季出賽6場（4場先發），吞下4敗，防禦率5.79。黎克本季首度來台發展，未與雄鷹有過交手紀錄，今日將是首次對決。
📍台鋼雄鷹主場轉播資訊
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廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
2連敗悍將推江國豪 交手龍隊鋼龍
🟡天母賽事、開賽時間17：05
龍隊目前排名第1，今日推出洋投鋼龍先發，本季出賽5場，拿下1勝2敗，防禦率1.86。去年鋼龍與悍將交手4場，拿下1勝1敗，對戰防禦率3.48。
悍將目前與桃猿並列第4，今日由土投江國豪掛帥，本季出賽1場，無勝敗紀錄，防禦率11.57。江國豪去年與龍隊交手8次（2場先發），拿下1勝1敗，對戰防禦率3.44。
📍味全龍主場轉播資訊
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有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
❗️今日亞太氣溫落在30至31度、降雨機率10%，大巨蛋氣溫落在28至29度、降雨機率10%，天母氣溫落在28至29度、降雨機率10%，提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
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⚾2026年中職戰績表（截至5月1日賽後）：
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|22
|15-7-0
|0.682
|-
|2
|台鋼雄鷹
|24
|12-11-1
|0.522
|4.5
|3
|統一獅
|23
|11-11-1
|0.500
|4
|4
|富邦悍將
|21
|10-11-0
|0.476
|4.5
|4
|樂天桃猿
|22
|10-11-1
|0.476
|4.5
|6
|中信兄弟
|22
|7-14-1
|0.333
|7.5
🟡亞太賽事、開賽時間16：05
獅隊目前排名第3，今日推出新秀投手張宥謙先發，本季出賽1場，吞下1敗，防禦率15.00。張宥謙4月19日先發交手悍將，僅投3局就失5分，最終吞下敗投。
桃猿目前與悍將並列第4，今日由洋投麥斯威尼掛帥，本季出賽3場，拿下1勝2敗，防禦率4.39。麥斯威尼今年與獅隊交手過1次，吞下1敗，對戰防禦率4.15。
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🟡大巨蛋賽事、開賽時間16：05
雄鷹目前排名第2，今日推出王牌土投黃子鵬先發，本季出賽5場，拿下1勝敗，防禦率4.36。黃子鵬去年與兄弟交手5場（4場先發），拿下2勝2敗，對戰防禦率4.79。
兄弟目前排名墊底，今日由洋投黎克掛帥，本季出賽6場（4場先發），吞下4敗，防禦率5.79。黎克本季首度來台發展，未與雄鷹有過交手紀錄，今日將是首次對決。
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🟡天母賽事、開賽時間17：05
龍隊目前排名第1，今日推出洋投鋼龍先發，本季出賽5場，拿下1勝2敗，防禦率1.86。去年鋼龍與悍將交手4場，拿下1勝1敗，對戰防禦率3.48。
悍將目前與桃猿並列第4，今日由土投江國豪掛帥，本季出賽1場，無勝敗紀錄，防禦率11.57。江國豪去年與龍隊交手8次（2場先發），拿下1勝1敗，對戰防禦率3.44。
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