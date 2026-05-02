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休士頓火箭隊今（2）日坐鎮主場與洛杉磯湖人展開季後賽首輪系列賽第六戰生死鬥。賽前NBA官方更新傷病名單，火箭球星杜蘭特（Kevin Durant）因左腳踝骨挫傷確定缺席今日賽事。雖然失去這位超級老將壓陣，但火箭隊靠著由申京（Alperen Sengun）領銜的「史上最年輕先發」打出驚人韌性，力求將系列賽拖入搶七大戰，挑戰NBA史上首見0：3的逆轉奇蹟。37歲的杜蘭特在加盟火箭的首個賽季，例行賽出勤率極高，沒想到季後賽卻因傷隱身。他在首戰就因右膝挫傷缺陣，唯一出賽的第二戰又在末段扭傷左腳踝，單場更出現生涯季後賽新高的9次失誤。根據ESPN記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，杜蘭特的傷勢預計需要兩週恢復期，目前顯然還沒達到復出標準。杜蘭特缺席了首輪6場比賽中的5場，也讓火箭在系列賽初段因進攻陷入泥淖，一度落入0：3的絕境。然而，在退無可退的情況下，火箭隊主帥果斷變陣，派出一套「全體年齡不超過23歲」的先發陣容。這組由申京、小賈巴里史密斯（Jabari Smith Jr.）及菜鳥謝潑德（Reed Sheppard）組成的「幼齒軍團」，不僅連扳兩場將大比分追到2：3，更寫下NBA季後賽史上最年輕先發陣容紀錄。上一場表現搶眼的小賈巴里史密斯自信直言：「我們就是維持侵略性，我覺得我們顯然是更出色的一隊。」申京也繳出準大三元數據，加上謝潑德在防守端甚至成功抄截詹姆斯（LeBron James）後快攻灌籃，讓湖人隊的老將陣容吃足苦頭。面對火箭年輕球員的信心喊話，湖人當家球星詹姆斯冷靜回應：「我不關心這些垃圾話，勝負是在場內決定的。必須給予他們稱讚，這兩場他們打得非常出色，我們必須挺身應戰。」目前湖人仍以3：2領先，但氣勢明顯向火箭那邊傾斜。若火箭今日能在主場拿下G6，雙方將於下週將回到洛杉磯進行搶七大戰。NBA歷史上150多支0：3落後的球隊無一翻盤成功，這群初生之犢不畏虎的火箭年輕核心，能否在缺少杜蘭特的情況下創造歷史，就看稍晚的火湖大戰了。