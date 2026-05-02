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效力於底特律老虎隊的台灣潛力新秀李灝宇，今（2）日在主場對陣德州遊騎兵隊的比賽中，再度獲得教練團重用，先發擔任第9棒、鎮守三壘。李灝宇在比賽中展現出不錯的擊球手感，於第4局擊出右外野方向的平飛一壘安打，成功延續球隊攻勢，這也是他升上大聯盟後的第6支安打。李灝宇今日首度上場打擊是在第3局下半，面對遊騎兵隊先發投手高爾（MacKenzie Gore）。他與投手纏鬥4球，雖然擊球初速達84.3英哩、飛行距離282英呎的高飛球，但可惜在右外野遭到接殺。不過，來到第4局下半的第2打席，李灝宇迅速做出調整。在面對高爾一顆93.5英哩的四縫線速球時，李灝宇精準出棒，擊出擊球初速達81.1英哩、飛行距離273英呎的右外野平飛一壘安打。這一棒不僅為球隊進帳打點，也再次證明他具有在大聯盟穩定輸出戰力的實力。老虎今天是靠後段棒次敲回分數的，該局先是第八棒的裴瑞茲（W. Perez）敲出2分打點安打，而後他也被李灝宇給送回來得分。現年23歲的李灝宇是老虎隊陣中備受期待的內野好手。他在4月17日因為老虎隊內野工具人麥金斯崔（Zach McKinstry）進入傷兵名單，把握機會迎來生涯首次大聯盟出賽。截至目前，他已累計出賽10場，雖然在大聯盟起步的打擊率約在2成出頭，但已包含1發全壘打、2支二壘安打以及優異的選球眼，逐漸在老虎隊緊繃的內野防線中爭得一席之地。此役由老虎隊派出弗萊赫堤（Jack Flaherty）掛帥先發，迎戰遊騎兵隊的高爾。老虎隊本季在主場戰績極佳（10勝2敗），且團隊上壘率3成33高居美聯第2。