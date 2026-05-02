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亞特蘭大老鷹隊在季後賽首輪遭紐約尼克隊以4：2淘汰後，今年球季正式畫下句點，其中季中從勇士被交易到老鷹的庫明加（Jonathan Kuminga），在賽季結束後的媒體訪談中首度談到離開金州的心情。面對敏感的離隊話題，庫明加並沒有對老東家口出惡言，反而展現了超高的職業風度，直言轉隊過程非常順利。庫明加在今年2月的交易截止日前，與希爾德（Buddy Hield）一同被送往亞特蘭大，換取明星內線波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）。庫明加在勇士時期曾多次因上場時間與定位問題傳出不合，但這次受訪時他選擇放下過去。「我離開了一群對我非常好的人，包括勇士球團以及我的隊友們，」庫明加表示，「從金州來到亞特蘭大的過程非常順利，這裡的人也非常歡迎我。」他坦言，這一年讓他深刻體會到NBA是一門生意，也從中學到了很多關於比賽與商業運作的道理。諷刺的是，雖然老鷹在首輪出局，且在關鍵第六戰上半場一度落後尼克47分、創下聯盟恥辱紀錄，但相比之下，老東家勇士隊的處境更為艱難。勇士隊在附加賽先擊敗快艇，卻在生死戰不敵鳳凰城太陽，連正式季後賽的邊都沒摸到就提前放假。這種落差，讓庫明加的這份大氣顯得更有份量。他並未選擇在老東家落難時冷嘲熱諷，反而將目光放在與老鷹隊的未來：「你無法決定未來，但我希望我們明年能再聚在一起，經歷一個完整的訓練營，迎接更好的賽季。」在庫明加向前看的同時，勇士隊正陷入重重迷霧。除了季中送走庫明加外，目前效力於獨行俠的勇士前功勳射手克萊湯普森（Klay Thompson）近期深陷場外爭議；更關鍵的是，總教練柯爾（Steve Kerr）的合約問題至今懸而未決。據《ESPN》報導，勇士高層與柯爾的會面尚未達成共識，這支曾經的王朝球隊正面臨多達11名自由球員的轉型期。昔日的樂透區新秀庫明加已在亞特蘭大站穩腳跟，而勇士隊能否在失去多名大將與教頭前途未卜的困境中重整旗鼓，將是這個休賽季的焦點。