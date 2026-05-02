我是廣告 請繼續往下閱讀

明尼蘇達灰狼隊在在季後賽首輪第六戰中，以110：98擊敗衛冕軍丹佛掘金隊，系列賽4：2挺進次輪，將在西區次輪與聖安東尼奧馬刺隊交手。然而球隊目前出現多名傷兵，外界更看好陣容相對健康的馬刺隊。對此，馬刺隊當家球星文班亞馬（Victor Wembanyama）在接受採訪時，展現了極高的運動家風度，公開表示希望對手核心愛德華茲（Anthony Edwards）能早日康復並回歸球場。灰隊雖然成功挺進次輪，但付出了慘痛的代價。陣中頭號球星愛德華茲在首輪不幸遭遇膝蓋骨挫傷，而外線大將迪文琴佐（Donte DiVincenzo）更是遭遇阿基里斯腱傷勢，這讓馬刺隊在即將到來的系列賽中佔據了極大的陣容優勢。面對對手的傷兵困境，文班亞馬展現了超越年齡的成熟。在被問及是否希望愛德華茲在次輪復出時，文班亞馬表示：「當然！灰狼不僅僅擁有愛德華茲和迪文琴佐，但我非常喜歡看他們打球，也喜歡和他們在場上對抗。只要看到聯盟中有任何對手受傷，我的內心都會感到遺憾。我希望能在季後賽和最強的對手競爭。」在首輪以4：1淘汰波特蘭拓荒者隊後，文班亞馬對於次輪的高強度對決充滿期待。他特別點名了森林狼隊的防守核心、同時也是他法國國家隊老大哥的戈貝爾（Rudy Gobert）。文班亞馬表示：「能再次對上戈貝爾真的很棒。他在我的職業生涯中扮演了榜樣的角色，激勵了我許多，尤其是他對身體保養的重視，是所有大個子球員的典範。」文班亞馬認為，相較於戰術相對單純的拓荒者隊，灰狼隊是一支戰術素養更高、技術更純熟的球隊，他非常期待這種高水準的戰術博弈。儘管灰狼隊少了愛德華茲，馬刺隊被各大賭盤與名嘴（如巴克利）視為晉級的大熱門，但文班亞馬與馬刺隊並不敢掉以輕心。畢竟在例行賽對戰中，森林狼隊曾兩度擊敗過馬刺，具有一定的心理優勢。雙方的西區次輪首戰將於當地時間5月4日在馬刺主場Frost Bank Center正式開打。