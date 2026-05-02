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洛杉磯道奇隊二刀流巨星大谷翔平（Shohei Ohtani），在進入5月份後持續展現驚人的球技與火燙狀態。除了在投手丘上繳出0.60的防禦率高居聯盟第一，打擊端也已敲出6發全壘打。而近日根據日媒《News PostSeven》披露，大谷在主場開轟後，都會做出一個專屬於真美子夫人與1歲女兒的「示愛手勢」，而此手勢其實是在向VIP包廂中的老婆、愛女和愛犬表達愛意。在道奇主場舉行的比賽中，真美子夫人、1歲的長女以及愛犬「Decoy」經常會到場觀戰。根據體育記者觀察，4月12日在主場對陣德州遊騎兵隊的比賽中，大谷翔平敲出全壘打回到休息區後，先是與休息室的氣氛大師羅哈斯（Miguel Rojas）一起做出像狗狗吐舌頭的「彈平手勢」，接著將雙手高舉並指向遠方。這個指尖所向的位置，正是大谷在加盟道奇隊時簽約租下的球場頂層VIP專屬包廂。大谷透過這個手勢，向正在包廂內觀戰的真美子夫人、女兒和愛犬傳遞愛意。這項被球迷稱為「真美子與Decoy限定」的慶祝動作，從去年季後賽一直延續至今，顯然已成為大谷翔平在主場出賽時帶來好運的甜蜜儀式。大谷翔平與真美子夫人的寶貝女兒在今年迎來1歲生日。大谷在4月16日對陣紐約大都會隊的賽後採訪中，罕見地大談育兒經，臉上滿是藏不住的幸福。當被媒體問到與女兒的互動時，大谷笑著表示：「現在真的就是、就是覺得好可愛。有時候她看到茶葉包裝上的圖案，還會對著它喊『爸爸』呢！」大谷透露，自從女兒出生以來，只要待在家裡就會花很多時間陪伴她，如今聽到女兒開始會牙牙學語叫爸爸，更是讓這位大聯盟超級巨星徹底化身為「女兒奴」。大谷翔平本季在4月份創下了驚人的投打數據，防禦率0.60更創下21世紀道奇隊史的最佳開季紀錄。美媒認為，家庭生活帶來的穩定感與幸福感，是支撐大谷在場上頂住龐大壓力、持續繳出歷史級表現的最強後盾。這群在包廂內默默守護的家人，也讓大谷在追求世界大賽冠軍與個人榮譽的道路上，充滿了無限的動力。