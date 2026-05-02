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原本已表態會在本賽季後退休的洛杉磯道奇老將羅哈斯（Miguel Rojas），在近日透露了唯一能讓他改變心意、撤回引退的條件。若道奇隊能在今年達成世界大賽三連霸，他將重新評估是否續戰賽場，挑戰史詩級的四連霸。羅哈斯表示，雖然開季前已將本季設定為「最後賽季」，並已對退休生活做好心理建設，但這並不代表他完全排斥延續職涯。他強調目前尚未做出最終定論，只是抱持開放心態，視球季結束後的戰況而定。他坦言，自己並無非得續戰不可的強烈念頭，且對退休後的規劃已有定見。然而，若球隊真能完成三連霸，他想挑戰連續四年贏得世界大賽這項史詩級的壯舉。若羅哈斯能在三連霸後繼續征戰並奪冠，將考慮再次隨隊挑戰四連霸。在過往歷史中，紐約洋基隊曾多次達成連霸王朝，包括 1936 至 1939 年的四連霸，以及 1949 至 1953 年驚人的五連霸壯舉；奧克蘭運動家隊則曾在 1972 至 1974 年間完成三連霸。