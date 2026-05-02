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丹佛金塊隊在5月1日的季後賽首輪第六戰中，以98：110不敵明尼蘇達灰狼隊，大比分2：4慘遭淘汰。這支在例行賽豪取54勝、團隊場均得分122.1分高居聯盟第一的強權，在首輪的出局引發了聯盟的高度關注。美媒與知名記者查拉尼亞（Shams Charania）隨即指出，金塊隊在今年夏天恐將面臨極大的人事變動、圍繞約基奇（Nikola Jokic）陣容重組，甚至連上任僅一年的總教練阿德爾曼（David Adelman）都已落入被撤換的危機中。金塊隊在去年馬龍（Michael Malone）遭到開除後，拔擢了在隊內擔任助教長達9年的阿德爾曼（David Adelman）接任總教練。然而，在面對缺少了頭號球星愛德華茲（Anthony Edwards）的灰狼隊時，阿德爾曼在戰術調度上完全被灰狼主帥芬奇（Chris Finch）壓制。雖然金塊當家球星約基奇在賽後力挺教頭，直言：「搶不到籃板、接不到球都不是阿德爾曼的錯。」但一名西區球探坦言，從助教坐上總教練的位置並不適合每個人，阿德爾曼似乎還沒準備好應對眼前的混亂局面。撤換總教練，被視為金塊隊重整旗鼓最直接的一步。除了教練團的異動，金塊隊的球員陣容也面臨拆解。金塊隊在今年夏天將面臨沉重的奢侈稅壓力，這迫使管理層必須做出激進的交易決定，前鋒強森 (Cam Johnson)： 預計將成為首要考慮交易的對象。為了圍繞約基奇重新打造陣容，陣中主力大將戈登（Aaron Gordon）甚至明星後衛穆雷（Jamal Murray）都可能被擺上交易檯面。布朗 (Christian Braun) 季前簽下高達1.25億美元的延長合約，但本季僅出賽44場且表現退步，目前被外界視為極難出清的燙手山芋。儘管球隊面臨海嘯級的變動，金塊隊唯一的安慰是當家核心約基奇的忠誠。根據知名記者查拉尼亞報導，約基奇已經明確向球隊表態，他願意留守丹佛並完成續約，從未流露過離隊或向球隊提出交易條件的想法。約基奇在本季季後賽出戰6場，場均力拼39.5分鐘，繳出25.8分、13.2籃板、9.5助攻的準大三元數據，可惜投籃命中率下滑至44.6%，三分命中率更低至19.4%。西區高層分析指出，金塊隊是一支能得分但防守體系崩盤的球隊，管理層必須像當年的邁阿密熱火、密爾瓦基公鹿一樣，在危機擴大前，主動且強勢地圍繞約基奇進行陣容大換血，否則這支昔日冠軍隊伍的競爭力恐將持續探底。