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亞特蘭大老鷹隊昨（1）日在季後賽首輪第六戰慘遭紐約尼克隊血洗，終場以89：140、高達51分的差距慘敗，球季正式結束。然而比賽中更引發熱議的，是第二節老鷹後衛丹尼爾斯（Dyson Daniels）與尼克中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）爆發的激烈肢體衝突，兩人隨後雙雙遭到驅逐出場。丹尼爾斯賽後坦言，對方整系列賽的小動作讓他忍無可忍，即便當時已落後將近50分，他也必須為自己站出來。這起衝突發生在第二節還剩4分39秒時，當時老鷹隊正處於22：71的崩盤局面，落後多達49分。在尼克前鋒阿努諾比（OG Anunoby）執行罰球後，丹尼爾斯與羅賓森突然在籃下糾纏在一起，兩人不僅互噴垃圾話，甚至臉貼臉近距離對峙，隨後肢體動作升級，導致比賽直接長時間中斷。裁判在檢視重播後，決定將兩位當事人直接驅逐出場。對於當時老鷹早已大幅落後的慘況，這場衝突更顯得火藥味十足。賽後談到這起衝突，丹尼爾斯並未迴避，他直言這是不滿累積後的爆發：「整個系列賽，他（羅賓森）在卡位時小動作不斷。特別是在罰球時，他總是把手肘抬得很高，這幾場比賽我已經被他撞到好幾次了。」丹尼爾斯接著說：「所以這次我也回敬了他一下。他不喜歡，我當然也不喜歡，情緒就這樣沸騰了。我原本以為頂多一人一個技術犯規，但可能僵持太久了，加上我們那時已經落後50分，裁判乾脆把我們趕出去。」儘管為自己出頭，丹尼爾斯也對自己的不冷靜表示懊悔：「這是一個愚蠢的動作，我不應該這麼做。但同時，我也只是想挺身保護自己，不讓對手隨便欺負我。」隨著老鷹隊出局，丹尼爾斯的季後賽征程也畫下句點。雖然最終落後51分的輸球結果極其難看，但這位年輕後衛在場上展現的硬氣，也成為這場慘敗中少數被老鷹球迷討論的焦點。