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洛杉磯湖人隊老闆珍妮巴斯（Jeanie Buss）近日在接受前網球名將莎拉波娃（Maria Sharapova）訪問時，首度揭露了一年前震驚籃壇的世紀交易背後細節。她直言，為了從達拉斯獨行俠手中換來超級巨星唐西奇（Luka Doncic），湖人與獨行俠高層展開了長達數月最高層級保密的協商，甚至連當事人與詹姆斯（LeBron James）都毫不知情，為的就是避開當時獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）的攔阻。回顧2025年2月1日，湖人送出明星前鋒戴維斯（Anthony Davis）、小將克里斯提（Max Christie）以及2029年首輪選秀權，從獨行俠換來唐西奇。這筆交易至今仍被公認為現代NBA最具爭議的變動之一。「對話從1月初就開始了，保持隱密至關重要。」珍妮巴斯透露，這場由湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）主導的策略性行動，全程瞞過了媒體與外界，「如果不守口如瓶，我想庫班絕對會跳到火車前面擋住這一切，發生這件事時，包括唐西奇、戴維斯和詹姆斯，沒有人知道進度。」據報導，當時獨行俠總管哈里森（Nico Harrison）是在未取得當時少數股東庫班同意的情況下完成交易。庫班事後在電話中僅冷冷回應：「好，沒什麼好談的了，我絕不會這麼做，還是謝謝你打這通電話。」經過一個完整賽季的驗證，這筆交易的勝負已昭然若揭。湖人隊無疑是最大贏家，唐西奇本季以場均33.5分奪下NBA得分王，外加7.7籃板、8.3助攻，帶領湖人打出53勝29敗、西區第4的佳績。儘管唐西奇目前因腿筋傷勢在季後賽首輪缺陣，但湖人幾乎已經鎖定了未來十年的基石。反觀獨行俠陷入深淵。被換到德州的戴維斯僅打了29場比賽就因手腕傷勢賽季報銷，季中隨即又被獨行俠轉賣至華盛頓巫師。獨行俠本季僅打出26勝56敗的慘澹戰績無緣季後賽，目前球隊已徹底進入重建期，並將所有希望寄託在2025年選秀狀元弗拉格（Cooper Flagg）身上。