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洛杉磯湖人隊在季後賽首輪遭遇休士頓火箭隊的頑強抵抗，在取得3：0領先後連丟兩場，面臨被拖入搶七大戰的危機。而在這關鍵時刻，湖人球迷最關心的莫過於因傷缺陣的當家球星唐西奇（Luka Doncic）究竟何時能夠重返球場。根據ESPN多位資深記者的最新爆料，唐西奇的復原進度較為緩慢，不僅確定缺席首輪第六戰（G6），即便湖人晉級次輪，他也極有可能缺席整個對陣奧克拉荷馬雷霆隊的系列賽。現年27歲的唐西奇在4月2日對陣雷霆隊的比賽中，不慎遭遇二級腿筋拉傷（Grade 2 hamstring strain），至今已缺陣長達29天。期間他曾前往西班牙尋求專門治療，隨後返回洛杉磯隨隊，但傷勢恢復情況似乎未如預期樂觀。ESPN權威記者溫霍斯特（Brian Windhorst）指出，據他所知，唐西奇目前甚至還沒有開始進行有身體接觸的籃球訓練。溫霍斯特表示：「要回到場上，你必須先能打3對3，接著是5對5。這些都還沒有發生，因此次輪第一戰（G1）你絕對不會看到唐西奇上場。」「第二輪比賽的休息時間更短，幾乎是隔天一場，」溫德霍斯特說。 「賽程非常固定。七場比賽，七天休息；總共14天。比賽從某一天開始，14天后結束……兩周後，Luka就可能復出了。」很明顯，唐西奇的復出時間至少還要再過一、兩周才能確定。湖人隊現在必須先淘汰火箭隊，才能在第二輪對抗雷霆隊。只有到那時，唐西奇回歸的可能性才能被考慮。 種種跡象表明，唐西奇將缺席在俄克拉荷馬城的前兩場比賽。不過，第3場和第4場比賽的情況可能會變得更加撲朔迷離。另一位知名記者查拉尼亞（Shams Charania）則在節目中帶來更令人擔憂的消息。查拉尼亞表示，唐西奇的康復之路非常緩慢，球隊目前的預期是，即使湖人能擊敗火箭晉級，唐西奇也將缺席整個第二輪系列賽。「目前他還沒有明確的復出時間表。雖然主帥瑞迪克（JJ Redick）前幾天提到他開始增加了一些場上的移動，但他還沒有進展到能進行1對1對抗，或是真正進行高強度的移動訓練。」查拉尼亞補充道。隨著唐西奇預計需要等到西區決賽才有望復出，這對湖人隊來說無疑是一項極其嚴峻的考驗。雖然三當家里夫斯（Austin Reaves）已經在首輪第五戰傷癒復出，但若要靠著現有陣容跨越首輪並在次輪挑戰實力強勁的雷霆隊，湖人隊必須拿出超水準的團隊發揮。在唐西奇只能作壁上觀的情況下，湖人全隊上下必須展現出更強大的凝聚力。正如里夫斯在場邊與唐西奇觀戰時所言，球隊目前正展現出高度的細節專注與團結。但無論如何，在唐西奇回歸前，湖人必須在接下來的比賽中全力求勝，才能將戰線延長到這位超級巨星重返球場的那一天。