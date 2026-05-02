我是廣告 請繼續往下閱讀

▲儘管羅伯斯對佐佐木朗希的進步讚譽有加，但隨著傷兵陸續回歸，道奇的先發輪值即將面臨重組。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇隊日籍強投佐佐木朗希（Roki Sasaki）即將於5月3日先發出戰聖路易紅雀隊。道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）在2日的賽前採訪中，針對佐佐木朗希本季的表現與轉變發表了看法。羅伯斯高度讚賞這位24歲右投在遭遇挫折後展現的成熟態度，尤其是他主動向教練團敞開心扉、並在賽季中果斷改良招牌指叉球的舉動，獲得了教練的好評。然而羅伯斯也表明尚未決定他是否轉牛棚，看來這場先發會是他重要的一次「期末考」。佐佐木朗希本季開局過得並不順遂，雖然在4月25日對陣芝加哥小熊隊的比賽中拿下本季首勝，但主投5局被敲出包含3發全壘打在內的7支安打、失掉4分（3分自責分）。本季累計5場先發僅繳出1勝2敗、防禦率6.35的成績，這對頂著極高期待挑戰大聯盟的他而言，無疑是一次打擊。不過，羅伯斯對此抱持正面態度。他認為，剛來到大聯盟時佐佐木帶著極大自信，但在碰壁、無法隨心所欲地壓制打者後，這份挫折反而促使他敞開心扉。羅伯斯欣慰地表示：「他對教練團變得更加開放，甚至會主動找投手教練普萊爾（Mark Prior）與麥基尼斯（Connor McGuiness）對話。看到年輕球員不被動接受意見、而是主動尋求改變，不論在人格或球技上都是巨大的成長。」這項溝通帶來的具體成果，正是佐佐木朗希對其成名武器「指叉球」的修正。在先前的登板中，教練團與佐佐木都意識到指叉球需要更多球速的變化與穩定性。羅伯斯解釋：「這並不是說他的指叉球不能用了，而是我們認為需要增加球速的層次。教練團覺得他需要更快的球速來與直球進行偽裝，他自己也有信心能駕馭。這種在球季進行中願意從根本改變觀念的彈性，非常值得肯定。」儘管羅伯斯對佐佐木朗希的進步讚譽有加，但隨著傷兵陸續回歸，道奇的先發輪值即將面臨重組。球隊左手強投史奈爾（Blake Snell）預計將於3日（同4日）在3A進行復健賽。一旦史奈爾重返大聯盟，道奇必須在現有輪值中做出抉擇。目前被列入觀察名單的包括羅布雷斯基（Justin Wrobleski，4勝0敗、防禦率1.50）、希恩（Emmet Sheehan，2勝0敗、防禦率4.78）以及防禦率偏高的佐佐木朗希。面對媒體對輪值去留的追問，羅伯斯僅表示：「這在未來會是一個甜蜜的負擔，我們必須做出艱難的決定。」