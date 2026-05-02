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東區龍頭底特律活塞隊今（2）日作客奧蘭多魔術進行季後賽首輪系列賽第六戰，在一度落後多達24分、瀕臨被「老八奇蹟」淘汰的絕境下，憑藉狀元郎康寧漢（Cade Cunningham）下半場暴走狂飆32分，帶領球隊以93：79驚天逆轉擊敗魔術。此戰告捷後，活塞將系列賽強行扳成3：3平手，雙方將回到底特律進行一戰定生死的搶七大戰。本賽季斬獲60勝、傲視東區的活塞隊，在季後賽首輪卻陷入1：3的絕對落後。今日G6魔術回到主場，上半場展現強大的關門氣勢，儘管二當家華格納（Franz Wagner）缺陣，但貝恩（Desmond Bane）與班凱羅（Paolo Banchero）聯手發威，次節打出35：12的瘋狂攻勢，半場結束魔術以60：38領先多達22分，甚至在第三節開局擴大領先至24分，底特律龍頭的尊嚴幾乎毀於一旦。絕境之中，活塞一哥坎寧漢再次挺身而出。他上半場在魔術的嚴防下僅得8分，但下半場找回準星，全場23投10中，填滿數據欄貢獻32分、10籃板、3助攻與4抄截。這不僅是他連續第6場季後賽得分破25分，持續刷新活塞隊史紀錄，更是球隊完成24分隊史驚天逆轉的最大功臣。活塞的防守在下半場令魔術感到窒息。第三節魔術僅得11分，第四節前8分鐘更是慘不忍睹，陷入「連續23次進攻都打鐵」的得分荒。雖然班切羅末節以雙手暴扣終結進球荒，避免刷新季後賽單節最低得分紀錄，但已難以挽回頹勢。除了坎寧漢，活塞老將哈里斯（Tobias Harris）也貢獻22分、10籃板，射手羅賓森（Duncan Robinson）則在關鍵時刻外線放冷箭，全場命中4記三分球挹注14分。反觀魔術雙核在下半場徹底熄火，班切羅雖然拿下17分、10籃板、6助攻，但投籃僅20投4中，貝恩下半場也僅進帳2分，眼睜睜看著領先優勢化為烏有，必須回到底特律進行第八種子從來沒贏過的搶七大戰。