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NBA季後賽首輪上演驚天動地的絕地大逆轉！帶著3：2大比分領先、眼看就要在主場完成「老八傳奇」的奧蘭多魔術隊，在今（2）日的第六戰（G6）中，一度領先達24分，卻在下半場進攻徹底當機，全隊一度連續23次出手不進。底特律活塞隊抓住機會，在頭號球星康寧漢（Cade Cunningham）全場狂轟32分的帶領下，打出一波34：4的致命海嘯攻勢，終場活塞以93：79反客為主擊敗魔術，將系列賽強行拖入搶七大戰，並創下自2007年以來、東區季後賽19年來的最大逆轉紀錄。根據NBA官方報導，這也是季後賽淘汰賽史上最大的客場逆轉、聯盟開始紀錄「PLAY-BY-PLAY」以來的最大逆轉！本場比賽上半場，魔術隊雖然缺少核心小華格納（Franz Wagner）與艾薩克（Jonathan Isaac），但在主場打得氣勢如虹。首節雙方緊咬比分，魔術以25：26微幅落後1分。但進入次節後魔術在第二節攻防兩端徹底輾壓活塞，單節狂飆35：12的狂潮，半場打完以60：38領先活塞達22分。當時魔術陣中的貝恩（Desmond Bane）攻下15分、班凱羅（Paolo Banchero）繳出10分4籃板4助攻，魔術隊甚至一度在第三節將領先擴大到24分。下半場開打後，魔術隊的進攻毫無預兆地突然斷電，下半場總共僅僅得到19分。進入第四節，魔術隊更創下連續23次投籃不中的離奇紀錄，前16次出手彈框而出。魔術後衛薩格斯（Jalen Suggs）甚至投出了外線「Airball」，引來主場球迷不滿的噓聲。塞爾提克現場播音員格蘭德（Sean Grande）在社群平台上調侃：「觀看這場魔術隊的比賽，應該附帶家長指導的警告標誌。」直到班凱羅在第四節後段突破完成雙手暴扣，魔術隊才終於終結了連續23投不中的乾旱期，並艱難地避免打破由拓荒者隊在1999年創下的季後賽單節最低5分紀錄。活塞隊在第四節吹起反攻號角，打出一波34：4的恐怖攻擊波，直接將比分超前達13分。活塞隊主控康寧漢展現巨星價值，全場出賽42分鐘，23投10中、其中罰球12投10中，攻下32分10籃板3助攻4抄截1阻攻的全面數據。活塞隊從大比分1：3落後的絕境中，連扳兩場將系列賽拖入第七場生死戰。這場克服24分落後的逆轉秀，也是自2007年以後，東區季後賽19年來的最大逆轉勝。