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今（2）日多倫多藍鳥在客場對戰明尼蘇達雙城，岡本和真擔任先發四棒、三壘手。本場比賽岡本和真擊出了大聯盟生涯首次單場雙響砲，讓藍鳥在比賽前段拿領先優勢，目前六局結束藍鳥取得6：2領先。三局下藍鳥比分剛被追平，四局上岡本和真就用全壘打再次甩開對手。岡本和真面對雙城隊先發投手理查森（Woods Richardson）的滑球。擊出的球向左外野看台劃出一道高而優美的弧線。這是一支打球初速104.8英里（約168.6公里）、飛行距離390英尺（約118.9公尺）、仰角29度的完美全壘打。5局上藍鳥4比2領先，岡本和真在1人出局一壘有人，他瞄準該打席的第一球，一棒將這顆壓在內角低的指叉球轟出大牆，連續兩打席開轟，為藍鳥再添分數。岡本和真在前一日對陣雙城的比賽中表現並不理想，不僅打擊端沒有發揮，守備上也與隊友小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）發生默契失誤。然而，岡本迅速調整心態，繼4月28日對紅襪賽事以來，展現出穩定的打點貢獻能力。今日的雙響砲表現，證明了他的手感正穩定升溫，逐漸展現出陣中重砲的威脅性。