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▲底特律活塞憑藉狀元郎康寧漢（Cade Cunningham）下半場暴走狂飆32分，帶領球隊以93：79驚天逆轉擊敗魔術。（圖／美聯社／達志影像）

▲貝恩（Desmond Bane）數次不合理的投籃、班切羅（Paolo Banchero）受困於包夾而體力下滑，球權流動徹底停滯，這正是崩盤的開端。（圖／取自奧蘭多魔術 X）

奧蘭多魔術原本已經準備好要慶祝一場偉大的「老八奇蹟」，沒想到等來的卻是隊史最黑暗的一夜。奧蘭多魔術隊今（2）日在一度領先24分的情況下，下半場竟僅拿19分，最終以79：93慘遭底特律活塞驚天逆轉。從狂歡到死寂，魔術究竟發生了什麼事，讓名記Brett Siegel都說：「這是一場令人震驚、不可原諒的失利。」上半場魔術以60：38完全壓制東區龍頭活塞，當時進攻流暢、投籃選擇合理。然而進入下半場後，魔術隊彷彿集體中邪，一度出現連續23回合投籃都不中的慘況，下半場合計28投僅1中，命中率低到可怕。底特律活塞展現了分區龍頭的防守韌性、將防守再加壓，魔術隊在面對防守強度提升時，進攻完全陷入單打獨鬥。貝恩（Desmond Bane）數次不合理的投籃、班切羅（Paolo Banchero）受困於包夾而體力下滑，球權流動徹底停滯，這正是崩盤的開端。魔術隊上次晉級季後賽第二輪已經是16年前的事。今日在聽牌關頭，這支年輕球隊明顯在領先時產生了「想贏怕輸」的心態。當活塞一哥康寧漢（Cade Cunningham）帶頭追分時，魔術隊的肢體語言開始變得沮喪。場上的細節說明了一切：低級犯規增加、防守換人時出現漏人、主力中鋒卡特（Wendell Carter Jr.）早早犯滿離場。總教練莫斯利（Jamahl Mosley）的調度也再次受到質疑，在球隊進攻乾旱期長達10分鐘時，未能及時通過暫停或戰術調整打破僵局，這讓他原本穩定的帥位必須再次打上問號。NBA歷史上僅有過6次「老八奇蹟」，魔術隊距離成為第7次只差了半場好球，而NBA歷史上從來沒有第八種子在搶七大戰能贏球。下半場被活塞打出「55：19」的驚人落差，對球員心理的重創可能遠超想像。魔術隊現在面臨極大的挑戰，他們必須在兩天內飛到底特律，在滿場底特律球迷的壓力下進行一戰定生死的搶七大戰。這場G6的崩盤無疑是隊史最難堪的季後賽失利之一，能否在短短48小時內重建自信，將決定這群年輕才俊本季的終點。