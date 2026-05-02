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▲底特律活塞隊抓住機會，在頭號球星康寧漢（Cade Cunningham）全場狂轟32分的帶領下，打出一波34：4的致命海嘯攻勢，終場活塞以93：79反客為主擊敗魔術。（圖／美聯社／達志影像）

▲奧蘭多魔術隊今（2）日在一度領先24分的情況下，下半場竟僅拿19分，最終以79：93慘遭底特律活塞驚天逆轉。（圖／路透／達志影像）

底特律活塞隊今（2）日在東區首輪第六戰中一度落後奧蘭多魔術隊達24分，眼看就要被「老八」淘汰。然而下半場活塞祭出窒息式防守，讓魔術全隊徹底迷失，末節更打出誇張的31：8攻勢。終場活塞以93：79驚天逆轉，將系列賽從1：3的落後強行拖入搶七大戰，這不僅創下近30年來最狂的逆轉紀錄，更讓美媒驚呼：「難道2003年的劇本回來了。」活塞隊今日下半場的表現只能用「殘暴」來形容。魔術隊在上半場領先22分、最多領先24分的優勢下，下半場竟然全隊集體中邪，單節僅得11分與8分，下半場總共僅拿19分。最令人窒息的是，魔術在第四節一度連續23投不中，單節20投僅1中，手感冷到讓主場鴉雀無聲，甚至有球迷早早就失望離場。活塞總教練比克斯塔夫（JB Bickerstaff）賽後自豪地表示：「這是一場將載入史冊的防守表現。能在季後賽下半場把對手限制在19分，這絕對是特別的演出。」從系列賽1：3的絕境連追兩場，比克斯塔夫展現了底特律引以為傲的「壞孩子」韌性。他在賽後受訪時霸氣宣告：「只要我們還沒出局，一切就還沒結束。我們有一種心態，你必須徹底殺死我們才行；如果你做不到，我們就會一直揮拳反擊，奮戰到底。」根據數據統計，活塞隊今日在客場、且瀕臨淘汰的情況下完成24分逆轉，寫下了自1996-97賽季以來，NBA客場生存戰的最大逆轉分差紀錄。在這場驚天逆轉過後，美媒《Clutch Points》隨即發文指出，目前的局勢與2003年驚人地相似。當年魔術隊在傳奇球星麥格雷迪（Tracy McGrady）領軍下，同樣在首輪以3：1領先東區龍頭活塞隊，沒想到隨後被活塞的鐵血防守連扳三場遭到逆轉。時隔23年，兩隊再次在相同位置相遇。當年活塞完成了系列賽1：3的逆轉，而現在2026年的這支活塞青年軍已經追平系列賽，壓力重擔完全回到了奧蘭多。如果下週活塞能在主場搶七成功，將完美復刻這段23年前、讓魔術球迷心碎一地的歷史結局。