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底特律老虎今（2）日於主場Comerica Park迎戰德州遊騎兵，台灣旅美內野手李灝宇此役擔任先發第9棒三壘手，以關鍵安打與美技守備撐起老虎隊內野防線，但老虎隊投手群在8局上遭對手長打狙擊，最終仍以4：5敗給遊騎兵。李灝宇在得點圈的情況下展現極佳的打擊能力，在4局下滿壘的關鍵時刻，面對遊騎兵明星左投戈爾（MacKenzie Gore），他鎖定一顆93.5英哩的內角速球，擊出右外野適時安打送回球隊第3分，將比分追近。這支安打雖非強勁重砲，但李灝宇精準掌握落點，展現其在關鍵時刻的冷靜判斷力，儘管隨後兩打席面對左投遭到三振，但該次打擊已成功帶動球隊反攻氣勢。在守備端，李灝宇全場4次守備機會他全數穩健處理，特別是在7局下，他成功攔下榮格（Josh Jung）擊出的106.9英哩強勁滾地球，展現極佳的反應速度與精準傳球，完成關鍵刺殺。這記美技演出令老虎隊轉播單位讚不絕口，盛讚這是他升上大聯盟以來，守備表現最為亮眼、水準最高的一場比賽。這場比賽對於李灝宇意義重大，不僅是個人生涯的一個重要里程碑。憑藉著4局下的關鍵安打，他正式在大聯盟敲出生涯第6支安打，一舉超越台灣名投郭泓志生涯累積的5支安打紀錄，獨居台灣球員大聯盟生涯安打榜第5名。隨著大聯盟生涯持續推進，李灝宇下一個目標已鎖定挑戰前輩陳偉殷的7支安打紀錄，展現出穩定且持續進步的競爭實力。此外，Comerica Park的看台上今晚亦充滿溫馨氣息。李灝宇的父母、未婚妻到現場為他應援，為他加油打氣。轉播鏡頭數度捕捉到家人在場邊關注的畫面，這份來自家人的全力支持，顯然成為李灝宇今日沉穩表現的最大動力。