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多倫多暴龍隊今（2）日在季後賽首輪第六戰（G6）主場迎戰克里夫蘭騎士隊，雙方上演了一場驚心動魄的延長賽血戰。暴龍隊靠著前鋒巴雷特（RJ Barrett）在延長賽最後1秒、投進一顆不可思議的「彈框準絕殺三分球」，終場暴龍隊以112：110險勝騎士隊，將大比分扳成3：3平手，成功將這場火星撞地球的系列賽逼入搶七決戰。這組系列賽堪稱本季首輪最激烈的對決，前五場打完由騎士隊以3比2率先聽牌。暴龍隊今日回到主場祭出極具壓迫性的防守策略，利用陣中多名鋒線球員的身高與臂展優勢，輪番罩住騎士明星後衛米契爾（Donovan Mitchell），迫使他只能調高出手弧度強行終結。受制於暴龍隊的窒息防守，米契爾上半場僅得7分，而哈登（James Harden）也僅6投2中，導致騎士隊半場打完陷入10分落後。下半場騎士隊內線雙塔發威，探花莫布里（Evan Mobley）全場狂砍26分、14籃板與3助攻，並在正規時間終了前投進價值千金的追平球，將比賽強行拖入延長賽。進入延長賽，雙方依舊僵持不下，比賽最後時刻暴龍隊由巴雷特執行關鍵一擊。他在三分線外出手，球在重重干擾下磕到籃框，隨後神奇地彈了兩下後破網，在比賽僅剩1秒時幫助暴龍取得2分領先。隨著騎士最後一擊未果，暴龍隊便靠著這記超扯的準絕殺，在主場球迷的瘋狂歡呼聲中險勝過關。騎士隊雖然輸球，但陣中老將哈登仍寫下歷史紀錄。哈登此役雖然手感不佳，全場10投3中僅得12分，但交出9籃板、9助攻與2抄截的準大三元表現，生涯季後賽總抄截數正式超越馬刺名宿吉諾比利（Manu Ginobili），獨居NBA歷史第10位。隨著本場比賽結束，兩隊大比分來到3：3平手。雙方休整一天後，將回到克里夫蘭主場進行一戰定生死的搶七大戰。