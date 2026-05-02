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多倫多暴龍隊今（2）日在季後賽首輪第六戰於主場迎戰聽牌的克里夫蘭騎士隊。雙方纏鬥至延長賽最後一刻，暴龍隊前鋒巴雷特（RJ Barrett）在比賽剩下1.2秒時，投進一顆高弧度且在籃框上瘋狂彈跳的準絕殺三分球，終場暴龍以112：110險勝騎士。這場勝利讓暴龍將大比分扳成3：3平手，成功將系列賽逼入生死搶七大戰。賽後，暴龍主帥拉賈科維奇（Darko Rajakovic）興奮直說：「這場球真的看得太過癮了。」這場比賽的轉折出現在延長賽讀秒階段。暴龍主帥拉賈科維奇（Darko Rajakovic）賽後透露，當時他特意為巴雷特設計了最後一擊戰術。巴雷特在三分線外頂著防守強行出手，球在籃框邊緣連續彈跳後奇蹟般破網，留下1.2秒給騎士隊，現場氣氛瞬間沸騰。拉賈科維奇賽後形容那個進球瞬間：「我知道這球在空中待的時間不長，但對我來說，感覺卻像永恆。謝天謝地，這場球真的看得太過癮了。」隨著騎士莫布里（Evan Mobley）最後的三分反擊未果，暴龍成功在主場守住勝果。暴龍隊今日祭出招牌的「鋒線群防線」，利用優異的身高臂展輪番包夾騎士一哥米契爾（Donovan Mitchell）。米契爾上半場僅得7分，完全無法進入節奏。騎士隊雖有莫布里繳出26分、14籃板的驚人數據，並在正規時間投進追平的關鍵球拖入延長，但球隊在關鍵時刻的進攻流暢度仍不如暴龍。儘管騎士內線佔優，卻擋不住巴雷特全場20投9中、含準絕殺在內的關鍵表現。騎士老將哈登（James Harden）今日雖然寫下歷史性的一刻，卻未能帶走勝利。哈登此役雖然投籃手感低迷，全場10投3中僅得12分，但他貢獻了9籃板、9助攻，並送出2次抄截。這2次抄截讓哈登生涯季後賽總抄截數正式超越馬刺傳奇吉諾比利（Manu Ginobili），獨居NBA歷史第10位。可惜這座里程碑在巴雷特的絕殺火花下顯得有些黯淡無光。