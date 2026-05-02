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今（2）日芝加哥白襪隊在客場對戰聖地牙哥教士，村上宗隆擔任先發二棒、一壘手，他在第二打席敲出了本季第13號全壘打，一舉助白襪在二局就打下六分大局。而這一轟不僅讓他重回聯盟全壘打王寶座，也是日本球員在大聯盟的1000轟，寫下歷史性的里程碑。在這場對陣教士隊的比賽中，村上宗隆展現了強大的打擊宰制力。在2局下兩出局、一三壘有人的關鍵時刻，他纏鬥到第七球，鎖定對方一顆失投球，一棒將球送往右中外野看台，形成一支飛行413英尺特大號的三分全壘打。此役過後，村上的本季全壘打數來到13支，並在該時間點躍居大聯盟兩聯盟全壘打榜首位。回首過往，日本球員在大聯盟的長打紀錄始於1998年4月28日，當時效力於道奇隊的野茂英雄，在面對釀酒人隊時擊出了日本選手在大聯盟的首支全壘打。這條追夢之路歷經了28年的耕耘，期間共有22位日本選手前仆後繼，終於累積出這份千轟成就。進入5月後，紀錄距離千轟僅差3支。藍鳥隊的岡本和真先是以連續兩個打席的開轟展現競爭力，將總數堆疊至997支，創造出「聽牌」的局面，最終由村上宗隆的一擊完成最後拼圖。在這份榮譽名單中，大谷翔平以286轟高居榜首，松井秀喜（175轟）與鈴木一朗（117轟）緊隨其後，這份紀錄不僅象徵著日本棒球在最高殿堂的成長史，更刻畫了每一位挑戰者的奮鬥軌跡。