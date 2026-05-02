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多倫多暴龍隊今（2）日在季後賽首輪第六戰（G6）主場迎戰克里夫蘭騎士隊，雙方在歷經延長賽的殘酷血戰後，暴龍隊靠著前鋒巴雷特（RJ Barrett）在最後1.2秒投進一顆不可思議、在籃框上高高彈起的「超高彈框準絕殺三分球」，終場以112：110險勝騎士隊，將系列賽強行逼入第七場生死戰。這記神奇的進球，不僅讓多倫多主場瞬間沸騰，也勾起了無數球迷的歷史記憶。許多人立刻聯想到2019年東區準決賽第七戰中，當時同樣效力於暴龍隊的雷納德（Kawhi Leonard）對陣費城76人時投進的那記絕殺——球同樣是在籃框上連續彈了好幾下後才神奇落入網塈。對此，印第安那溜馬隊球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）也在個人社群媒體上發文驚嘆：「這場面似曾相識。」此役巴雷特全場力拼43分鐘，21投8中（其中三分球12投4中），繳出24分、9籃板與3助攻。賽後他難掩激動地表示，能夠投進絕殺球至今仍像在做夢一樣：「我從小就憧憬過這樣的時刻。球一出手，我就知道有機會進。」談到隊友在關鍵時刻的支援，巴雷特特別致謝：「首先，我想特別感謝巴恩斯（Scottie Barnes）送出的助攻。在那個時刻他對我展現出的信任非常關鍵。說實話，整個第四節和延長賽前半段我一個球都沒投進，當那一球最終入網時，我真的如釋重負。」對於哈利伯頓的發文，巴雷特也回應表示，哈利伯頓自己也有類似的絕殺經歷，但這球出手的瞬間，他確實預感有機會命中。暴龍隊主帥拉賈科維奇（Darko Rajakovic）在賽後接受採訪時，談到這記絕殺球顯得十分過癮，還莞爾說：「這場球看得太過癮了，對吧？謝天謝地。我今晚早就料到會是這樣，這是我特意為巴雷特布置的戰術。」當被問及球在籃框上彈跳、全場屏息的那一刻，拉賈科維奇感慨地說：「我知道這球在空中只待了半秒鐘，但感覺像永恆一樣。」隨著這場驚險的勝利，暴龍隊在大比分1：3落後的絕境下，連扳兩場將總比分追成3：3平手。雙方將移師克里夫蘭進行一戰定生死的搶七大戰。