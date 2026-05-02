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▲道奇先發投手希恩（Emmet Sheehan）開局就碰到亂流，先是捕手傳球失誤，後又因投手犯規送分。最終道奇2：7不敵紅雀。（圖／美聯社／達志影像）

▲大谷翔平今日擔任先發第1棒、指定打擊。本場五個打席皆未能敲出安打。（圖／路透／達志影像）

洛杉磯道奇於今（2）日作客挑戰聖路易紅雀隊，此役投打兩端表現皆陷入低潮，最終以2：7吞敗，苦吞本季首次三連敗，大谷翔平5打數沒有安打。先發投手希恩（Emmet Sheehan）開賽即遭遇亂流，首局便發生投手犯規且遭到對手全壘打狙擊，導致戰局從開局即陷入落後。反觀道奇打線整場表現沉悶，面對紅雀投手群的壓制，全隊攻勢難以連貫，多次得點圈機會未能轉化為分數，導致攻守兩端均遭到對手全面封鎖。大谷翔平今日擔任先發第1棒、指定打擊。本場五個打席皆未能敲出安打，在關鍵的7局下半球隊落後、壘上有跑者的機會，面對紅雀第二任投手索里亞諾，他在滿球數下遭到站著不動的三振，連續兩場比賽無安打，顯示其打擊手感仍有待調整。除了大谷個人的低迷，道奇打線整體的串聯能力同樣乏善可陳。儘管全場比賽中多次藉由安打攻佔壘包，卻總是缺乏關鍵一擊將跑者送回本壘。特別是在4局上半一出局一、二壘有人的大好得分契機，帕赫斯（Andy Pages）擊出投手正面滾地球形成雙殺，徹底瓦解了進攻氣勢。整場比賽僅能進帳2分，在缺乏連貫性與有效護送下，面對對手強勢的守備與投手群，道奇打者顯得無計可施。先發投手希恩今日的先發任務未能穩住陣腳，反而在首局就開啟了失分大門。他在兩出局後面臨二、三壘有人的危機，先是因捕手史密斯（Will Smith）失誤形成二三壘有人的危機，隨後在面對高曼（N. Gorman）的打席中，希恩又因投手犯規，免費送給紅雀隊首分。面對下一球又被高曼精準狙擊，掃出右外野方向的2分全壘打，短短半局內一口氣失掉3分。希恩的噩夢並未在首局結束後停歇，3局下再被巴爾森（A. Burleson）掃出陽春砲，他在主投5局後便因失掉4分被迫退場。比賽中後段，道奇牛棚同樣未能守住戰局，7局下半由第三任投手恩里克斯（E. Henriquez）接手投球，卻未能有效壓制對手攻勢，單局再度失掉3分，將比分進一步拉開至2：7。投手的接連失分不僅擴大了落後差距，也讓球隊反攻的機會在比賽末段幾乎歸零。