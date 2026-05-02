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多倫多暴龍隊今（2）日在季後賽首輪第六戰上演神蹟，陣中前鋒巴雷特（RJ Barrett）在延長賽最後1.2秒投進一顆彈框的準絕殺三分球，率隊以112：110氣走克里夫蘭騎士。然而，這場驚天逆轉的背後，無數球迷卻在社群媒體上哀嘆，主角正是騎士老將哈登（James Harden）。即便他今日寫下生涯里程碑，卻再次面臨噩夢般的搶七局面，讓網友直呼：「哈登這輩子真的沒冠軍命嗎？」這場比賽戰至延長賽最後關頭，暴龍主帥拉賈科維奇（Darko Rajakovic）神機妙算，特意為巴雷特設計最後一擊。巴雷特頂著防守強行出手，球在籃框上瘋狂彈跳後破網，絕殺了騎士領先的希望。這一球不僅讓暴龍主場沸騰，也讓騎士隊到手的晉級門票被迫收回，雙方將於週一重回克里夫蘭進行一戰定生死的第七戰。騎士老將哈登今日表現慘澹，全場10投僅3中、拿到12分，雖然貢獻了9籃板與9助攻，並送出2次抄截，讓他生涯季後賽總抄截數正式超越馬刺傳奇吉諾比利（Manu Ginobili），躋身NBA歷史第10位，但這份榮耀在巴雷特的絕殺火花映襯下，顯得格外悲情。事實上，哈登在本系列賽第五戰才剛達成季後賽「4000分俱樂部」的偉大成就，今年2月底特律騎士不惜交易掉葛蘭德（Darius Garland）將他換來，就是希望他能打破球隊僵局，沒想到命運又將他推向了最不擅長的「搶七大戰」。隨著騎士在聽牌優勢下被拖入搶七，球迷紛紛為哈登感到絕望。回顧哈登的職業生涯，從2018年火箭時期在西區冠軍賽搶七大戰因保羅（Chris Paul）受傷、全隊三分27投不中憾負勇士；到2021年籃網時期因傷困擾、看著杜蘭特（Kevin Durant）踩線三分輸給公鹿；甚至去年快艇時期搶七失利，哈登似乎總是在關鍵戰役中成為「神蹟進球」的受害者。不少網友在社群平台上發文感嘆：「去年被戈登壓哨扣籃絕殺、今年看巴雷特彈框三分，哈登真的沒有冠軍命。」、「每次給他希望，命運就用最離奇的方式收回。」、「看來哈登真的沒有冠軍命。」