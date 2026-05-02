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洛杉磯道奇隊在剛結束與邁阿密馬林魚隊的系列賽後，馬不停蹄前往客場挑戰聖路易紅雀隊。然而，道奇隊今（2）日在客場攻守兩端皆表現精彩欠佳，終場以2：7不敵紅雀隊，吞下本季首度的3連敗。陣中日籍巨星大谷翔平（Shohei Ohtani）全場5打數0安打，連續2場比賽熄火。眼看球隊陷入得分荒，美媒《運動畫刊》隨即撰文建議，道奇隊應認真考慮透過交易，引進本季在芝加哥白襪隊大放異彩的日本強打村上宗隆。本場比賽大谷翔平依舊擔任第一棒，但手感持續低迷。首打席面對紅雀先發左投利貝拉托（Matthew Liberatore）擊出左外野飛球遭接殺。第2、3打席分別擊出二壘滾地球與中外野飛球。關鍵第4打席出現在7局下半2出局一壘有人時，面對紅雀第二任投手索利安諾（George Soriano），滿球數下眼送一顆外角直球被見振出局。9局上半2出局，大谷再度擊出中外野飛球出局，成為本場比賽最後一個出局數。大谷此役過後打擊率下滑至.261，OPS為.862。道奇隊先發投手希恩（Emmet Sheehan）今日表現同樣不理想，首局2出局二、三壘有人時，竟發生投手犯規奉送紅雀先制點，隨後又被高曼（Nolan Gorman）敲出2分全壘打，首局就狂丟3分，最終主投4又1/3局失4分退場。7局下半道奇後援投手恩里克斯（Edgardo Henriquez）更被紅雀打者沃克（Jordan Walker）敲出2分打點三壘安打。沃克今日4打數4安打表現完美，徹底粉碎道奇反撲希望。在道奇隊面臨得分爆發力不足、吞下3連敗之際，美媒《運動畫刊》記者萊文（Matt Levine）撰文指出，道奇隊或許該重新考慮引進日籍強打村上宗隆。26歲的村上宗隆本季首度挑戰大聯盟、加盟芝加哥白襪隊，僅僅花了1個月的時間就粉碎了季前外界對他「無法適應大聯盟速球」的質疑。截至目前，村上宗隆在31場出賽中繳出打擊率.236、12發全壘打與23分打點的驚人成績，全壘打數更與紐約洋基隊巨星賈吉（Aaron Judge）等人並列大聯盟全壘打王。萊文指出，道奇隊在去年季後曾與村上傳出交集，但當時因考量名單空間與防守疑慮而作罷。然而，隨著村上在白襪隊展現出頂尖的長打威力，若道奇隊希望進一步優化打線，不論是透過季中交易或是未來投入自由球員市場，村上宗隆都將是道奇隊值得梭哈的絕佳補強人選。