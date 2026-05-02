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洛杉磯湖人隊今（2）日在季後賽首輪第六戰客場大獲全勝，靠著41歲的詹姆斯（LeBron James）統治級的表現，徹底粉碎了休士頓火箭隊逆轉系列賽的希望。此役不僅讓湖人順利挺進次輪，更讓賽前大肆看衰、甚至諷刺詹姆斯是「領薪水的長輩」的名嘴帕金斯（Kendrick Perkins）當眾認錯，引發網路熱議。在今日比賽開打前，ESPN兩大名嘴史密斯（Stephen A. Smith）與帕金斯都公開表示湖人毫無勝算。帕金斯甚至在節目中語出驚人，直言：「這支湖人隊正由一位41歲的『高齡長輩』詹姆斯在領導，而火箭擁有年輕、體能與對抗力。」帕金斯當時誇口預測火箭將連贏三場完成逆轉，並表示這群火箭小將是要向杜蘭特（Kevin Durant）證明：「KD，我們不需要你也能贏。」然而，這些話在開賽後僅幾小時，就變成了最尷尬的毒奶現場。面對質疑，詹姆斯在場上給出了最強力的回應。今日他不僅達成湖人隊史季後賽1500分里程碑，更在三節打完就攻下22分、6助攻，率領湖人建立超過20分的領先優勢，完全不見衰老跡象。眼看局勢一面倒，原本氣焰囂張的帕金斯在第三節還沒打完，就趕緊在社群平台X上發文求饒：「我真的沒想到41歲的詹姆斯竟然還有這種能量。我早該知道不能低估這位『GOAT』，願上帝保佑美國。」態度與賽前判若兩人，笑翻無數湖人球迷。賽後，此役攻下28分、8助攻的詹姆斯接受採訪時笑著表示：「我正在把時光老人打得落花流水……他現在可以去找別人了。他已經輸給我了。一切都結束了。」除了自己砍分，詹姆斯也成為扛起湖人往前、最不可或缺的領頭羊，賽後他說：「在我的整個職業生涯中。我們還是要走出去，試著主宰。試著製造機會，試著激勵我的隊友。讓他們覺得我們能做到不可阻擋。」